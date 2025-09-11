Un mundo secreto lleno de acertijos, retos y mucha diversión

Magic Doors invita a descubrir el mundo secreto de Monstersville, un lugar lleno de personajes mágicos en cinco cuartos misteriosos, cada uno con un monstruo diferente y misiones por resolver, en donde podrán disfrutar de retos, tecnología y sorpresas que cautivarán los 5 sentidos.

El espacio urbano que integra actividades culturales, académicas, educativas, familiares y de juegos con comodidad y seguridad, Miraflores, ubicó la nueva atracción en el nivel 7 con horarios de martes a viernes desde las 4:00 de la tarde y sábados y domingos a partir de las 11:00 de la mañana. La taquilla tiene un costo de Q85 por persona y Q300 para grupos de 5 personas.

“En Miraflores buscamos que cada visita sea inolvidable y que nuestros invitados encuentren siempre algo diferente que disfrutar. Magic Doors es una experiencia que inspira, conecta y brinda entretenimiento familiar, reafirmando el compromiso de Miraflores de seguir innovando y dando a todos los invitados experiencias únicas”, comentó María José Marroquín, Gerente de Miraflores.

Los invitados podrán conocer y dejarse guiar por los personajes que acompañan la aventura:

Blossom, la sabia y protectora.

Byte, el inventor curioso y despistado.

Fluffy, dulce y amorosa, amante de los abrazos.

Glow, brillante e intuitivo.

Munchmallow, goloso y juguetón, creador de recetas mágicas.

Con ellos, cada reto se convierte en un viaje emocionante diseñado para despertar la imaginación de niños, jóvenes y adultos.

Con Magic Doors, Miraflores reafirma su compromiso de ofrecer experiencias únicas y espectaculares que integran entretenimiento, cultura, gastronomía y moda en un mismo lugar.

“Queremos que cada invitado viva momentos memorables y encuentre en Miraflores el espacio ideal para disfrutar en familia. Magic Doors es parte de nuestra promesa de seguir innovando con propuestas que inspiran y que transforman lo cotidiano en extraordinario”, finalizó María José Marroquín.