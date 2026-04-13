Un nuevo aliado clave en la lucha para prevenir vapeo en menores

La campaña fue lanzada inicialmente en octubre de 2025, con el objetivo de que cada vez más empresas, instituciones y actores se sumaran al movimiento.

Esta nueva alianza representa una oportunidad única para difundir este importante mensaje y seguir promoviendo prácticas de comercio responsable en el país a través de sus 635 tiendas, en las que se han colocado materiales con el mensaje “Aquí no vendemos vapes a menores”, con el objetivo de reforzar la verificación de edad y generar mayor consciencia entre consumidores y puntos de venta.

“Como cadena de tiendas de conveniencia con presencia nacional, asumimos el rol de primer filtro de protección. Implementar esta campaña en nuestras 635 tiendas refleja nuestro compromiso con la verificación de edad y con prácticas responsables en nuestros puntos de venta”, manifestó Geovanny Alvarado, gerente de operaciones de Super 24.

Esto se suma a esfuerzos que TACASA ya realiza con sus socios comerciales (incluyendo Super 24) para capacitar a los vendedores sobre la importancia de no venderle este tipo de productos a menores de edad, aunque actualmente no exista una ley que lo regule.

La iniciativa busca fortalecer el rol del comercio formal como un actor clave en la prevención del acceso de menores a productos con nicotina, al tiempo que promueve la participación del sector privado en la construcción de soluciones preventivas.

“Siempre hemos externado nuestra preocupación por la falta de una regulación específica que controle la venta de productos con nicotina a menores de edad. Ante esa realidad, decidimos dar un paso al frente como sector privado para reforzar el comercio responsable desde los puntos de venta”, afirmó Andrea Orantes, gerente general de PMI en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Cabe destacar que PMI a nivel internacional y TACASA a nivel local tienen una campaña informativa permanente con socios comerciales para prevenir que menores de edad accedan a sus productos. Esta campaña de sensibilización con Super 24 se suma a los esfuerzos permanentes de la empresa en este sentido, y es a su vez una invitación abierta a más empresas a sumarse a la campaña.

“El comercio responsable es un compromiso ético que fortalece la confianza en el mercado formal. Los comercios tienen un rol clave en la protección de los menores y esta campaña demuestra que el sector privado puede liderar soluciones preventivas con o sin regulación que lo exija”, finalizó Cristian Mayorga, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guatemala.