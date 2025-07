Un nuevo capítulo en la evolución de los dispositivos móviles

Los nuevos dispositivos redefinen la movilidad, la creatividad y la visión del bienestar digital; todo esto impulsado por Galaxy AI, la plataforma inteligente que permite a cada persona tener una experiencia más personalizada, eficiente y segura.

Con estos tres lanzamientos, Samsung no solo refuerza su liderazgo en el segmento premium, sino que propone una tecnología centrada en el usuario: poderosa, intuitiva, flexible y con propósito.

Tu estilo, tu ritmo, tu tecnología

El nuevo Galaxy Z Flip7 da un salto importante en funcionalidad, durabilidad y poder de personalización, con un diseño compacto que cabe cómodamente en cualquier bolsillo o cartera. Una de las grandes novedades es su FlexWindow de 4.1 pulgadas, una pantalla externa más grande, más útil e interactiva, permite acceder a funciones clave sin necesidad de desplegar el dispositivo gracias a la integración de Galaxy AI.

Funciones como Gemini Live, Now Brief y Now Bar convierten la pantalla externa en un verdadero asistente personal. En cuanto a cámaras, incorpora un sistema dual de 50 MP y 12 MP ultra gran angular, que, junto con las mejoras de IA, permiten capturas brillantes incluso en condiciones de poca luz.

Por dentro, el rendimiento también ha sido optimizado, batería de larga duración, carga rápida, conectividad 5G y la inclusión por primera vez de Samsung DeX, que convierte tu teléfono en una miniestación de trabajo conectada a una pantalla externa.

El más completo de Samsung hasta ahora

El Galaxy Z Fold7 más liviano, más delgado y más poderoso que nunca, este modelo es ideal para quienes buscan productividad y creatividad en un solo dispositivo. Cuando está plegado, su pantalla de 6.5 pulgadas ofrece una experiencia fluida y cómoda para tareas cotidianas. Pero al desplegarlo, se convierte en una impresionante pantalla de 8.0 pulgadas Dynamic AMOLED 2X, con un brillo máximo de 2,600 nits y la tecnología Vision Booster que garantiza una visibilidad óptima incluso bajo luz solar directa.

Gracias al One UI 8 y Galaxy AI, puede abrir y gestionar hasta tres aplicaciones al mismo tiempo, arrastrar y soltar archivos entre ventanas, y aprovechar funciones inteligentes como Drawing Assist, Writing Assist y Results View para trabajar de forma más fluida. El Fold7 es el primer plegable Galaxy con una cámara gran angular de 200 MP, potenciada por el nuevo motor ProVisual con IA. Esto permite fotos más precisas, brillantes y nítidas, además de grabaciones en condiciones de poca luz con la función mejorada de Night Video.

Otras herramientas como Suggest Erase, Generative Edit, Side-by-Side Comparison y Audio Eraser hacen que el Fold7 no solo capture contenido de calidad, sino que también ofrezca capacidades de edición avanzadas directamente desde el dispositivo, ideal para creadores de contenido.

En términos de rendimiento, el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy mejora significativamente la CPU, GPU y NPU, lo que se traduce en una mayor velocidad, mejor respuesta y mayor eficiencia energética. Además, el Fold7 ofrece hasta 1 TB de almacenamiento interno y 16 GB de RAM, cubriendo las necesidades incluso de los usuarios más exigentes.

A todo esto se suma una batería de 4,400 mAh, carga rápida, Wireless PowerShare, seguridad mejorada con Samsung Knox Vault y una nueva capa de protección llamada KEEP, diseñada para proteger datos sensibles a nivel de aplicación.

Salud, estilo y datos inteligentes en tu muñeca

Samsung presentó también la nueva generación de su smartwatch más completo: el Galaxy Watch8, con un diseño refinado, más delgado y con nuevas opciones de materiales y correas, el Galaxy Watch8 está pensado para acompañar durante todo el día, desde la rutina de ejercicios hasta los momentos de descanso.

La gran novedad está en sus sensores mejorados, ofrecen lecturas más precisas y consistentes de métricas clave como ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, estrés, temperatura corporal y calidad del sueño. Además, el nuevo algoritmo de IA para salud permite interpretar estos datos en contexto y ofrecer recomendaciones personalizadas.

Gracias a Galaxy AI, el Watch8 también integra capacidades predictivas y proactivas. Puede anticiparse a tus hábitos y ofrecer sugerencias basadas en tu estilo de vida, tu ubicación o tus niveles de actividad. Y si lo sincronizas con tu Galaxy Z Fold7 o Z Flip7, tendrás un ecosistema de salud, productividad y entretenimiento completamente interconectado