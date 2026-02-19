Un nuevo capítulo en la historia del ciclismo guatemalteco

Ser un equipo Continental significa que la escuadra guatemalteca ya puede competir formalmente en pruebas internacionales del calendario UCI; que su modelo de equipo muestra que un proyecto nacional puede cumplir con los estándares internacionales más exigentes, abriendo la puerta a futuras generaciones de talento chapín.

Ahora puede enfrentar estructuras consolidadas de alto rendimiento y sumar puntos globales. Al mismo tiempo, ofrece una plataforma estable para que corredores locales se midan con los mejores, aumenten su exposición y tengan posibilidades reales de avanzar a categorías superiores.

La nómina confirmada para la temporada 2026 combina talento nacional con refuerzos estratégicos, bajo la dirección técnica de Alfredo Ajpacajá: Mardoqueo Vásquez (Gua), Adolfo Vásquez (Gua), Víctor Tuíz (Gua), Dorian Monterroso (Gua), Edgar Torres (Gua), Melvin Torres (Gua), Wilson Chonay (Gua), Yesid Pira (Col), Nicolás Paredes (Col) y Jeisson Casallas (Col).

En la parte directiva está Piccolo Gularte como gerente general; y el licenciado Sergio Martínez como director deportivo. Esta mezcla de experiencia y juventud posiciona al equipo para competir con ambición en los circuitos continentales de la UCI.

Un poco de historia

El equipo nació en 1999 bajo la denominación Xajanal, un proyecto de amigos ciclistas con la intención de competir en el ciclismo de élite nacional y participar en la Vuelta a Guatemala. Un año después cambio de nombre a Team Hino, esto dio partida a una trayectoria de más de dos décadas en el pelotón guatemalteco.

Desde sus primeros años, el equipo consolidó su presencia en categorías Élite y Máster, destacándose por su consistencia competitiva. Con el tiempo fortaleció también las ramas femenina y juvenil, como parte de un modelo de desarrollo integral de talentos.

Logros destacados

En Guatemala:

2002 Campeón general en Vuelta a Guatemala

2019 Campeones de Ruta Elite

2022 Campeones de Ruta Elite

2023 Campeones de Ruta Elite

2025 Campeones de Ruta Elite

2020 Campeón general en Vuelta a Guatemala

2022 Campeón general en Vuelta a Guatemala

Honduras:

2024 Campeón general de la vuelta a Honduras