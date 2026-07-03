Un nuevo capítulo para el desarrollo comercial de Villa Nueva

El centro comercial cuenta con una moderna infraestructura de 73,800 metros cuadrados de construcción y 28,090 metros cuadrados de área total alquilable (GLA), su oferta comercial está integrada por 170 espacios que reúnen una mezcla diversificada de restaurantes, tiendas de conveniencia, moda, entretenimiento y servicios, además de importantes anclas comerciales como Supermercado La Torre, Carrion, El Cafetalito, Muebles Fiesta, El Pinche, Agacy, Samsung, Skechers, iShop, New Era, Lili Pink, Luces Utz y Adoc, entre otras reconocidas marcas y próximamente salas de cine.

Es un proyecto de uso mixto en crecimiento que inició con su fase de conveniencia en 2018. A partir de su apertura, los visitantes han podido disfrutar de 17 autoservicios freestandings, con la participación de marcas importantes como: Pollo Campero, Pizza Hut, Dollarcity, Taco Bell, Dunkin’ Donuts, Little Caesar’s, Impulso, Castor’s Pizza, Del Puente, Sarita, Farma Value, Barista, Al Macarone, entre otras, que forman parte de su oferta comercial y contribuyen a brindar una experiencia más completa.

interplaza Villalobos se consolida como el cuarto centro comercial de Metroproyectos en el Departamento de Guatemala y el número 11 dentro de su red de 22 centros comerciales a nivel nacional.

Como parte del estándar de desarrollo de la corporación, el proyecto ha sido diseñado con acabados de alta calidad y dispone de más de 1,500 espacios de parqueos gratuitos, mejorando el acceso y la comodidad de todos sus visitantes en un entorno seguro y atractivo.

Para facilitar la movilidad de los usuarios que transitan por la carretera al Pacífico, el centro comercial cuenta con un moderno paso a desnivel.

Esta importante obra vial no solo mejora el acceso al complejo comercial, sino que también brinda una vía libre para quienes desean retornar hacia la Ciudad de Guatemala y las colonias aledañas, contribuyendo significativamente a la fluidez del tránsito y al bienestar de miles de conductores que circulan diariamente por este sector.