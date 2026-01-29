Un nuevo concepto de tienda especializada para facilitar el trabajo

La primera tienda abrirá sus puertas en Calle Real, entre San Miguel Petapa y Villa Nueva, este sábado, con personalidad propia y un enfoque claramente diferenciado, y al mismo tiempo, para resolver la forma de comprar grandes cantidades al instante y tener la certeza de que se está accediendo siempre al mejor precio.

CONSTRU Cemaco fue creado para atender de forma especializada a los profesionales de la construcción, contratistas, pintores, plomeros, electricistas, carpinteros, entre muchos más, brindando la solución completa a sus proyectos en un solo viaje con variedad dominante en todas sus categorías, grandes volúmenes disponibles inmediatamente y precios de mayoreo para todos. También viene a ser la opción más completa para quienes realizan mejoras en su hogar y buscan una solución confiable, eficiente y competitiva.

“CONSTRU Cemaco responde a una necesidad concreta del mercado: optimizar el proceso de compra para que los proyectos fluyan mejor. Queremos ser un aliado confiable, que ofrezca certeza en precio, disponibilidad y servicio, desde el inicio hasta la entrega final”, señaló Alvaro Cerpa, Gerente de Operaciones.

La tienda cuenta con más de 7 mil metros cuadrados y un portafolio de más de 11mil productos, consolidándose como la oferta más amplia del país en su categoría. Contará con un horario extendido, operando de lunes a domingo, de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, adaptándose a las necesidades de sus clientes.

Los clientes encontrarán materiales de construcción, madera, puertas y ventanas, pisos y cerámica, cocinas y baños, soluciones de plomería, ferretería, herramientas, electricidad e iluminación, todos disponibles de forma inmediata, con marcas reconocidas y precios de mayoreo constantes todos los días.

CONSTRU Cemaco opera bajo un esquema de los mejores precios siempre y precios de mayoreo para todos con una propuesta enfocada exclusivamente en ferretería, acabados y materiales de construcción. Adicional, su formato incorpora amplias áreas de carga y descarga, facilitando una compra ágil y eficiente, especialmente pensada para proyectos de mayor escala.

Como parte de su propuesta de valor, integrará servicios que fortalecen la experiencia de compra, como alquiler de herramientas, centro de corte de madera a la medida con entrega en dos horas, ventanas y puertas a la medida, y servicio de entrega a domicilio u obra en un radio cercano, permitiendo que los proyectos avancen sin interrupciones ni retrasos innecesarios.

Con esta apertura, CONSTRU Cemaco llega a transformar la experiencia de compra en el sector construcción en Guatemala, posicionándose como un punto de referencia para quienes buscan avanzar, construir y crecer con eficiencia, respaldo y confianza.