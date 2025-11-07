Un nuevo concepto para toda la familia con mayor variedad de estilos

Con un diseño más moderno, cómodo y funcional, pensado para ofrecer una experiencia de compra más práctica y cercana; Payless renueva su tienda en Oakland Place, donde los clientes podrán descubrir las últimas tendencias en sneakers, sandalias y colecciones exclusivas de cuero.

Sergio Muñoz

La tienda remodelada cuenta con zonas diferenciadas por categorías (damas, caballeros, niños y calzado deportivo), así como un área de accesorios y productos de cuidado de calzado. Con esto, la marca reafirma su compromiso con los guatemaltecos, ofreciendo mayor variedad de estilos, nuevas colecciones y un nuevo espacio que facilita la búsqueda del calzado ideal para cada ocasión.

La reapertura de Oakland Place forma parte del plan de renovación de tiendas Payless en Centroamérica y El Caribe, que busca fortalecer la conexión con los consumidores y ofrecer una experiencia de compra más cercana y agradable.

“Estamos muy emocionados de presentar esta tienda renovada, que refleja la evolución de Payless en la región. Queremos que nuestros clientes disfruten de un espacio más amplio, moderno y fácil de recorrer, donde puedan encontrar los estilos que aman para toda la familia”, expresó Ana Castillo, Country Manager de Payless Guatemala.

Para celebrar esta renovación, Payless ofrecerá descuentos especiales y sorpresas durante la semana de apertura, invitando a las familias guatemaltecas a redescubrir el estilo, la comodidad y los precios que caracterizan a la marca.

Payless es una de las marcas de calzado más reconocidas de Centroamérica y El Carie, con presencia en más de diez países. Actualmente, en Guatemala cuenta con más de 50 tiendas ubicadas en todo el país.

Moda Payless Remodelación Tienda de calzado 
