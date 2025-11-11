Un nuevo espacio para celebrar a la legendaria marca de videojuegos

El proyecto contará con una tienda física especializada en productos oficiales del mundo Nintendo en diversas categorías como videojuegos, consolas, tarjetas coleccionables de Pokémon (TCG), accesorios, figuras, artículos de colección, piezas únicas y exclusivas; y una plataforma en línea (tiendademario.com) donde los fanáticos podrán realizar compras desde cualquier parte del país.

Una de las grandes novedades que ofrecerá Tienda de Mario.com será su programa de lealtad, mediante el cual los clientes podrán obtener una membresía gratuita al Club de Mario, donde acumularán puntos con cada compra (un punto por cada quetzal gastado). Esta membresía podrá guardarse fácilmente en Google Wallet y Apple Wallet.

La membresía al Club de Mario contará con dos niveles (Básico y Premium), cada uno con beneficios exclusivos que podrán canjearse con los puntos acumulados.

Entre algunos de los beneficios disponibles a partir de enero de 2026, se encontrará:

Un regalo para todos los cumpleañeros de cada mes del año.

La posibilidad de participar en el sorteo de un paquete de cumpleaños que incluye una (1) piñata, un (1) pastel y cuatro (4) horas de un saltarín (exclusivo para niños de hasta 8 años).

Regalos por lanzamiento

A partir del 15 de noviembre, Tienda de Mario.com premiará con un regalo conmemorativo por apertura a los primeros 500 niños que presenten sus calificaciones con el año 2025 ganado.

Comprando en Tienda de Mario.com siempre ganas más.