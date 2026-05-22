Un nuevo ícono y referente de entretenimiento en la región

Arena Gallo se ubicará en donde era Explanada Cayalá, marcando un antes y después para los espectáculos en el país. Una arena hecha por guatemaltecos para guatemaltecos que se convierte en un nuevo motor económico, generador de empleo, turismo y un excelente atractivo para comercios y múltiples industrias alrededor de cada evento.

“Arena Gallo, será el primer recinto de clase mundial que se convertirá en un hub estratégico de eventos en Centroamérica, con el propósito principal de proveer un espacio con liderazgo estructural y cultural para generar conexiones emocionales a través de las experiencias que se podrán vivir y experimentar. Damos paso a un nuevo hito en la historia de la marca a nivel internacional. Arena Gallo es un símbolo de progreso y una plataforma que nos llena de orgullo como guatemaltecos”, manifestó Ricardo Pontaza, Gerente de Mercadeo de Gallo.

La arena cuenta con el acompañamiento de Oak View Group (OVG), uno de los desarrolladores y operadores de arenas más importantes del mundo, conectándonos con la industria global del entretenimiento.

Además, atraerá eventos de alto nivel e inversión para posicionar al país regionalmente con ingeniería acústica, operación y diseño de nivel internacional, incorporando soluciones reales de movilidad, accesos, parqueos y logística para mejorar el ﬂujo de personas y reducir el impacto vial.

Su arquitectura e interiorismo celebran Guatemala. Los espacios del interior de la arena están inspirados en volcanes, lagos, texturas, naturaleza y elementos representativos de la identidad guatemalteca.

“Arena Gallo representa mucho más que una nueva infraestructura. Representa la capacidad de Guatemala de pensar en grande, construir con visión y crear proyectos que transforman la manera en que vivimos las experiencias,” comentó Juan Pablo García de Factor, empresa a cargo del proyecto.

Arena Gallo, cuenta con una construcción de más de 90 mil metros cuadrados que se convertirán en un venue y plataforma de clase mundial con capacidad de albergar más de 14,500 personas, transformando el espacio en un símbolo de entretenimiento con ingeniería acústica internacional, soluciones reales de tráﬁco y logística para sumarse a un nuevo capítulo en la historia del país.

“Arena Gallo no se deﬁne por el concreto, ni por la estructura sino como la plataforma para que Guatemala esté en el mapa de los grandes eventos del mundo. Porque ya no se trata solo de traer eventos, sino de cómo se viven, elevando la calidad, expectativa e industria. Sembramos la idea, pero también la traemos a la realidad, porque al ﬁnal, los proyectos importantes no los construye una sola persona, se construyen con visión compartida”, indicó Gustavo Zachrisson, de Zacsa.

Arena Gallo no es un proyecto aislado, es una extensión natural del crecimiento del entorno que Cayalá ha venido desarrollando durante años, fortaleciendo su propuesta como un espacio integral y sostenible.

“Para nosotros en Grupo Cayalá, este proyecto representa una evolución natural de una visión de largo plazo. Durante años hemos trabajado en consolidar un entorno que genere valor, experiencias y comunidad, y la llegada de esta Arena en nuestra área de inﬂuencia amplía ese impacto. No solo fortalece la propuesta de Cayalá, sino que contribuye a dinamizar el desarrollo del sector, atraer nuevas audiencias y seguir consolidando este espacio como un punto de referencia para Guatemala”, agregó el Ingeniero Héctor Leal de Grupo Cayalá.

Un orgullo para Guatemala, sostenido por quienes le dan vida, el público, artistas, marcas, productores, promotores y quienes impulsan cada evento.

“Durante años hemos adecuado explanadas, parqueos, galeras y espacios que no fueron diseñados para esto. Hemos tenido que llevarlo todo desde cero: escenario, baños, sillas, luces, gradas, camerinos, accesos, producción, operación y servicio al público. Y aun así, Guatemala ha logrado hacer eventos increíbles, demostrando el talento, la creatividad y la capacidad de nuestra industria”, agregó Javier Arzú de ASA Promotions.

El impacto turístico en la consolidación de un ícono y símbolo del entretenimiento de la región centroamericana.

“Esta inversión representa conﬁanza, que además es expresada en los planes para nuevos hoteles, comercios y desarrollos que empezarán a crecer a raíz de la llegada de esta arena. Desde el INGUAT entendemos perfectamente que el crecimiento del turismo depende de la creación de las condiciones adecuadas para que más inversión pueda darse en el país. Porque necesitamos seguir apostando por proyectos que le manden un mensaje claro al mundo: Que Guatemala está lista para crecer. Lista para atraer inversión. Y lista para convertirse en uno de los destinos más relevantes de América Latina”, finalizó Harris Whitbeck, Director del instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).