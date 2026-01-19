Un nuevo impulso para el sector eléctrico ya está en marcha

Con una agenda de alto nivel y la participación de expertos nacionales e internacionales, SER desde su primera edición, ha despertado un notable interés entre los principales actores del sector energético, autoridades, sector privado y organismos internacionales.

Esta edición 2026 se consolida como una plataforma estratégica para analizar cómo la innovación, la tecnología y la inteligencia artificial se convierten en habilitadores claves de un sistema eléctrico más robusto, eficiente y competitivo, capaz de responder a una demanda creciente, mejorar la calidad del suministro y ampliar las oportunidades de desarrollo económico y social para Guatemala.

“Este es el momento de observar al mundo y entender que la transición energética es un desafío global. Guatemala cuenta con una oportunidad única gracias a su alto potencial en generación renovable; aprovecharla nos permitirá convertir al país en un destino atractivo para la inversión y en un promotor de desarrollo, fortaleciendo nuestra industria eléctrica y su mercado”, destacó Alfonso González, presidente de AGER.

Este análisis se complementará con la presentación de una hoja de ruta, que busca orientar acciones concretas de los principales sectores del país, de manera que la transición energética se traduzca en oportunidades reales para la industria, la ciudadanía y el desarrollo sostenible de Guatemala.

Para esta segunda edición, expertos de alto nivel compartirán su visión y experiencia, entre los conferencistas confirmados destacan Diego Mesa Puyo, exministro de Minas y Energía de Colombia; Patrice Rimond, director de la Unidad de Negocio de Electrificación y Automatización de Siemens; Darío Miccelli, gerente de Energy Management de Enel Colombia y Centroamérica; Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de OLACDE; y Christopher Barry, director de Desarrollo de Linea Energy.

“Hemos construido una agenda que invita a la discusión de los grandes temas que redefinirán la ruta para el fortalecimiento del sector eléctrico. Este es un espacio que requiere el involucramiento de todos: autoridades, sector privado, organismos multilaterales, academia, cámaras empresariales, líderes de opinión, medios de comunicación y ciudadanía. Estar informados es el primer eslabón para avanzar con solidez hacia el futuro”, señaló Astrid Perdomo, directora ejecutiva de AGER.

El evento también contará con la participación de representantes de la Alcaldía de Medellín, Colombia, municipalidades de Guatemala, BCIE, BID Invest, así como paneles de alto nivel con CEOs de las principales empresas multinacionales establecidas en el país.

El SER 2026 promete una jornada enriquecedora, con profundidad técnica, visión estratégica y una experiencia diseñada para aportar valor real al fortalecimiento y modernización del sector energético guatemalteco. Para más información sobre entradas y registro, visite: https://ser.ager.org.gt/