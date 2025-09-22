Un nuevo lugar para compartir y disfrutar en Villa Nueva

El nuevo establecimiento cuenta con 5 pantallas digitales para toma de órdenes, McCafé con variedad de bebidas y postres; y una plaza exterior para disfrutar de los McMenú favoritos al aire libre. Además, posee AutoMac y McDelivery, servicios diseñados para ofrecer una experiencia ágil, cómoda y moderna.

Para McDonald’s es importante el desarrollo del país, es por ello que gracias a esta apertura se brindaron 62 nuevos puestos de trabajo, lo que contribuye significativamente al crecimiento económico de los villanovanos.

“En McDonald’s creamos espacios donde las familias puedan compartir momentos especiales. Con McDonald’s Reformadores ofrecemos una experiencia moderna, cómoda y accesible, que combina nuestros productos de calidad con un ambiente pensado para todos”, expresó Cecilia Búcaro, gerente de mercadeo de McDonald’s Guatemala.

En McDonald’s cuidan del medio ambiente, por lo que en este nuevo espacio se integró una planta de tratamiento de aguas residuales, aires acondicionados eficientes para reducir el consumo energético, programa de reciclaje y un sistema de separación de desechos.

Adicionalmente, la marca estará colocando 10 casitas para pájaros en el perímetro del bulevar Reformadores, para incentivar el cuidado de la fauna en el sector. Estas acciones refuerzan el compromiso de la marca con el cuidado del entorno y el desarrollo responsable de las comunidades donde opera.

McDonald’s Reformadores tendrá un horario de atención a sus invitados de lunes a domingo de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche, ofreciendo desayunos, almuerzos, cenas y opciones de café y postres durante todo el día.

Y, como parte de su compromiso con la comunidad, durante el evento de inauguración, realizó un donativo de Q 20 mil en especie a la 25 Compañía de Bomberos Voluntarios de Villa Nueva, para agradecerles por la labor que realizan en beneficio de la sociedad.

Con esta apertura, McDonald’s Guatemala reafirma su compromiso de seguir creciendo junto a las comunidades donde opera, ofreciendo alimentos de calidad y espacios que fomenten la convivencia, la innovación y el desarrollo local. ¡McDonald’s Reformadores será, a partir de hoy, un nuevo punto de encuentro para las familias de Villa Nueva!