Un nuevo smartphone que ayudará a resolver los desafíos del día a día

Diseñado para desbloquear nuevos niveles de creatividad, el dispositivo cuenta con funciones y herramientas poderosas que ayudan a resolver desafíos cotidianos de manera sencilla e inteligente. Con el Galaxy S25 FE, Samsung demuestra que la tecnología de punta también puede estar al alcance de más personas, acercando la inteligencia artificial a las necesidades reales del día a día.

Prueba de ello también es que, durante la visita a la Casa Samsung, en el corazón de la Zona Viva de la Ciudad de Guatemala, al cruzar la puerta principal, el Galaxy S25 FE se pudo conectar a todos los equipos inteligentes conectados a SmartThings. Desde allí, se puede monitorear y controlar en tiempo real los electrodomésticos, la iluminación, la climatización y la seguridad, con un solo vistazo.

Y, regresando a los beneficios y herramientas de IA que simplifican la rutina, el Galaxy S25 FE ofrece pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7” con tasa de refresco de 120 Hz, batería de larga duración de 4.900 mAh con carga rápida de 45 W, cámara triple con lente principal de 50 MP y diseño elegante con solo 7,4 mm de grosor.

El modelo también cuenta con resistencia al agua y al polvo (IP68) y un compromiso de siete años de actualizaciones de software y seguridad, reforzando el ecosistema Galaxy como un aliado en el presente y el futuro.

A continuación, Samsung presenta cinco situaciones en las que la Galaxy AI del Galaxy S25 FE puede transformar tu rutina:

Ajusta selfies que no salieron bien

¿La foto no quedó como esperabas? La Edición Generativa permite ajustar la composición, eliminar elementos no deseados o incluso recrear partes de la imagen, garantizando resultados más naturales y creativos.

Mejora audios afectados por ruido

Las grabaciones de video o voz pueden verse comprometidas por ruidos de fondo. Con el Eliminador de Audio, es posible reducir las distracciones sonoras, dejando el audio más limpio y profesional.

Habla en otro idioma

Llamar a alguien que habla otro idioma ya no es un obstáculo. La Traducción Simultánea traduce voz y texto en tiempo real durante las llamadas, facilitando la comunicación en cualquier contexto.

Organiza textos e ideas

El Asistente de Notas ayuda a organizar ideas y resumir contenidos extensos en pocos segundos. Una herramienta práctica para reuniones, estudios e incluso planificación de tareas.

Transcribe audios y grabaciones

Con el Asistente de Transcripción, grabaciones de clases o conferencias se transforman en transcripciones, resúmenes y traducciones, facilitando la revisión y el aprendizaje.

Galaxy Buds FE: el complemento ideal

Los Galaxy Buds3 FE democratizan la experiencia de audio premium con funciones como Cancelación Activa de Ruido (ANC), mejor calidad en llamadas y mayor duración de batería. Además, Gemini puede ayudar en los momentos ajetreados de la vida: simplemente di “Oye Google”, para activar Gemini. Luego, di lo que necesitas para obtener respuestas e ideas.