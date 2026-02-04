Un pickup símbolo de conexión, legado e identidad

Parte de la ofensiva de 21 nuevos lanzamientos de Volkswagen para Sudamérica hasta 2028, sustentada por una inversión de R$ 20 mil millones en la región, la nueva pick-up Volkswagen Tukan nace como un proyecto que traduce identidad, intención y significado, iniciando un nuevo e importante capítulo de Volkswagen en la región.

Tukan será otro vehículo 100% diseñado, planificado y desarrollado en Brasil, con producción confirmada en la planta de Volkswagen en São José dos Pinhais (PR) a partir de 2027. A lo largo de la historia de Volkswagen, el color amarillo estuvo presente en modelos que marcaron generaciones y ayudaron a construir una relación afectiva y profunda entre la marca y las personas.

“Como brasileño, no encuentro otra palabra que ‘orgullo’ para describir este momento. Tukan simboliza un giro estratégico para nuestra marca y refuerza el papel estratégico del país en el desarrollo de vehículos Volkswagen, valorizando nuestra ingeniería, nuestra gente y nuestra capacidad local de crear productos con relevancia regional y vocación global”, manifiesta Ciro Possobom, CEO y Presidente de Volkswagen do Brasil.

En la pickup, el Amarillo Canario surge como una elección que refuerza esa conexión histórica, traduciendo energía, presencia e identidad regional, valores que atraviesan décadas de la relación de Volkswagen con su público en Brasil y en la región.

Al vestir modelos emblemáticos como Kombi, Fusca/Beetle, Brasília, con el color incluso convertido en tema musical en Brasil, SP, Passat, Saveiro, Golf, Gol, en diferentes series especiales, además de New Beetle, CrossFox y Fox, el amarillo apareció en momentos icónicos de la trayectoria de Volkswagen en la región.

“La definición del color para el lanzamiento de un proyecto inédito, como la nueva pickup Volkswagen Tukan, va mucho más allá de la estética. El color traduce propósito, refuerza la identidad del producto y se conecta directamente con el perfil y las expectativas del cliente y, en Volkswagen, esta elección se trata con sensibilidad, garantizando que cada detalle contribuya a una experiencia memorable”, afirma Telma Blasquez, gerente de CMF (Color, Materials and Finishing) de Volkswagen do Brasil.

Desde su concepción, la nueva pickup Volkswagen Tukan fue pensada para expresar versatilidad y personalidad incluso antes de llegar a las calles. Por eso, la definición del Amarillo Canario como uno de los colores de lanzamiento se dio aún en las fases iniciales del desarrollo del producto, en un proceso finamente integrado entre Diseño, Marketing, Producto y Comunicación locales, en alineación con la casa matriz de Volkswagen en Alemania.

En un tono más sobrio y maduro que los amarillos históricamente utilizados por la marca, el Amarillo Canario de Tukan refuerza una propuesta de imponencia, robustez y confianza, sin perder la conexión emocional con la brasilidad y la identidad regional. Una elección que equilibra legado de marca y contemporaneidad, alineada también con tendencias globales de diseño y comportamiento.

La definición del nombre de un nuevo modelo Volkswagen sigue el mismo cuidado y profundidad del proceso que involucra la elección del color de lanzamiento del producto. Y, en el caso de Tukan, no fue diferente.

La construcción del nombre involucró rondas de discusión, validaciones regionales y análisis estratégicos, hasta llegar a opciones que representaran legítimamente la identidad del producto y el posicionamiento deseado para la nueva pickup. El proceso contó con un equipo multifuncional, con representantes de marketing, marketing de Producto, comunicación, diseño, estrategia, planificación y desarrollo de Producto, jurídico y mercados regionales, incluyendo Brasil y otros países de Sudamérica, además de áreas responsables de exportación.

“El objetivo era encontrar un nombre único, corto y fuerte, capaz de dialogar con diferentes culturas, sonar bien en distintos idiomas y reflejar la misión del producto desde su origen”, explica Fernando Silva, director de Marketing y Ventas de Volkswagen do Brasil.

A lo largo del proceso, diferentes alternativas fueron evaluadas y maduradas a partir de criterios como lectura cultural, sonoridad, facilidad de pronunciación, memorabilidad y adecuación a los mercados donde se comercializará el modelo.

“Y así llegamos a Tukan, un nombre que transmite identidad, exclusividad y conexión con nuestra región. Nace inspirado en elementos de nuestra fauna local, como el tucán, un ave nativa de las Américas, única, reconocida por su presencia marcante y sus colores vibrantes, y traduce exactamente lo que este proyecto representa para Volkswagen: un producto único, con personalidad clara y pensado para destacarse en nuestra región”, completa Fernando.

Al unir un nombre con fuerte identidad regional y un color cargado de simbolismo, Volkswagen reafirma su manera de crear productos: con propósito, orgullo, integración y respeto por su propio legado.

Volkswagen Tukan, muy pronto, para construir nuevas historias, tanto en Brasil como fuera de él. El inicio de una nueva era para las pickups. 2027 está a la vuelta de la esquina.