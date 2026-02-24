Un servicio de pago en línea las 24 horas los 7 días a la semana

“Con la EZ+ app, los clientes tienen la facilidad de no tener que acudir físicamente a las tiendas, reduciendo costos de traslado, inconvenientes con el tráfico y estrés por atender otras prioridades”, indicó Luis Enrique Martínez, Senior Manager Marketing en Latinoamérica de Guateprenda.

Una de las mayores ventajas que ofrece esta aplicación es reducir la movilidad de sus clientes, quienes son la parte más importante de la empresa, por tal motivo, Guateprenda se esfuerza cada día por ofrecer soluciones que se adapten a sus necesidades comprometidos en garantizar la máxima satisfacción.

“Si los clientes están ocupados con temas diarios de trabajo, llevar a los niños al colegio, actividades personales o de vacaciones, de forma remota, los clientes pueden entrar a la web, revisar su saldo y hacer el pago con su tarjeta de débito, sin ningún problema”, agregó Martínez.

Ventajas

Además de poder hacer los pagos en línea, la nueva aplicación permitirá tener acceso al programa de recompensas y lealtad para revisar los puntos acumulados y poder redimirlos en cualquier otra transacción. Dentro de este ecosistema, los clientes podrán revisar también sus fechas de pago y su calendario de apartados.

La webapp se encuentra alojada en ezmas.gt, desde donde se puede descargar en un dispositivo móvil y utilizarla como una aplicación nativa.

La seguridad

La EZ+ app es segura y garantiza privacidad de los datos. La información está encapsulada dentro de una pasarela de pago formal, ya que se tiene convenio con un banco. La parte de seguridad es primordial para Guateprenda, cada vez que hacen una innovación, preservan el patrimonio de los clientes.