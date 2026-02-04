Un tributo a las personas que hicieron que el país se levantara

La exposición está puesta en el Museo Miraflores a partir del 4 de febrero hasta el 1 de marzo, donde el artista guatemalteco expone 39 piezas en las que utilizó la técnica fotográfica histórica y artística cianotipia, que crea imágenes monocromáticas en un distintivo tono azul Prusia sobre planchas de Acero AG en su mayoría de 50 x 60 centímetros.

Las fotografías originales fueron sacadas de publicaciones históricas de la Hemeroteca de Prensa Libre. Tras casi dos meses, el artista hizo una selección donde buscó que cada fotografía diera un mensaje más positivo, viendo paso a paso como los guatemaltecos salieron adelante después de una catástrofe que cambió por completo sus vidas.

“En Prensa Libre nos llena de orgullo mostrar algunas fotografías de nuestro legado como guatemaltecos y, sobre todo, en función de nuestro compromiso de informar y acompañar a Guatemala a lo largo de la historia”, expresó Christian Blank, CEO de Prensa Libre.

El evento sísmico tuvo una magnitud de 7.5 en la escala de Richter, una intensidad de la cual quedaron diferentes lecciones. La normalización técnica en el sector de la construcción se consolida como un pilar fundamental para proteger vidas, elevar la calidad de las obras y fortalecer la confianza en la infraestructura que sostiene el país.

“Es importante, desde el rol corporativo, discutir sobre la necesidad de elevar los estándares técnicos y normativos para la construcción segura. Nuestro compromiso con Guatemala se expresa en la convicción de que la calidad no es negociable, que la sostenibilidad es una responsabilidad compartida y que cada decisión constructiva tiene un impacto directo en Mejorar vidas y en transformar nuestra sociedad”, manifestó Carlos Fuentes, director Comercial de Grupo AG

Grupo AG ha asumido la responsabilidad de aportar desde la prevención y la construcción segura, compartiendo conocimiento, promoviendo buenas prácticas y ofreciendo soluciones que ayuden a reducir riesgos y proteger vidas.

“La seguridad estructural, las normas, la calidad y la consciencia sísmica pasaron a ocupar un lugar central, porque se entendió que construir muy bien, no solo es un tema de eficiencia, sino que también de familias y de comunidades”, indicó Luis Castellanos, presidente de la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción.

Durante el último año, Guatemala avanzó de manera relevante en la actualización, creación y aprobación de normas técnicas para productos de acero, alineadas a estándares internacionales y a las condiciones reales del país. Este esfuerzo refleja un compromiso conjunto entre autoridades, organismos técnicos, industria y gremios, orientado a garantizar que los materiales utilizados en la construcción cumplan criterios claros de seguridad, desempeño y calidad.