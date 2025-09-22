Un viaje al conocimiento de la zona intima femenina

Vida Empresarial

Un viaje al conocimiento de la zona intima femenina

Con el compromiso de ofrecer una educación basada en el respeto, en la salud y el conocimiento del cuerpo desde una edad temprana, la Dra. Jennifer del Valle, presenta el libro Así es mi vulva, una herramienta educativa, amorosa y valiente pensada especialmente en las niñas.

Sergio Muñoz

Vida Empresarial

|

El objetivo del libro es educar, está dividido en tres partes; autoconocimiento, donde se habla de todo lo que es la anatomía de la zona genital femenina; la segunda es el auto cuidado, donde se habla de la prevención y detección temprana de infecciones o cualquier situación; y la última parte es acerca de la prevención del abuso infantil.

La doctora del Valle es ginecóloga y obstetra, especializada en ginecología estética, funcional y regenerativa; coach de menopausia y salud hormonal; quien desde hacer vario tiempo ha dedicado un espacio para lo que ella llama romper tabús y fomentar el autoconocimiento.

“Soy ginecóloga desde hace muchos años y eso me ha inspirado para hacer este libro, poder dar ese plus a este tema que es silenciado, muchas veces visto como tabú, que esperamos que toda esta información recabada en este libro sea de conocimiento para las niñas y adolescentes de nuestra querida Guatemala”, manifestó la Dra. Jennifer del Valle, es ginecóloga y obstetra.

Este es un libro dirigido a niñas de los 7 a los 14 años, pero en general es para familias, tutores, maestros. Es importante resaltar que es una guía práctica con muchas ilustraciones didácticas y un lenguaje cercano en lo que se puede de la zona genital femenina.

Si deseas un libro, lo puedes conseguir llamando al 4128-8808, al WhatsApp 57980288 y proximamente en Librería Sophos.

Este evento fue patrocinado por el grupo farmacéutico Menarini, dedicado a la salud de las personas, y en esta ocasión, conectado con las mujeres a través de la línea de salud femenina FemeGyn, dedicada a la higiene intima diaria que necesitan.

La marca junto con la doctora Dra. Jennifer del Valle llevan mucho tiempo trabajando en conjunto, brindando apoyo con productos, y ahora que dedicó su esfuerzo en realizar este libro, Merani puso su grano de arena.

ARCHIVADO EN:

Jennifer del Valle Libro Electrónico Tributario Salud femenina Vida Empresarial 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS