Un viaje al conocimiento de la zona intima femenina

El objetivo del libro es educar, está dividido en tres partes; autoconocimiento, donde se habla de todo lo que es la anatomía de la zona genital femenina; la segunda es el auto cuidado, donde se habla de la prevención y detección temprana de infecciones o cualquier situación; y la última parte es acerca de la prevención del abuso infantil.

La doctora del Valle es ginecóloga y obstetra, especializada en ginecología estética, funcional y regenerativa; coach de menopausia y salud hormonal; quien desde hacer vario tiempo ha dedicado un espacio para lo que ella llama romper tabús y fomentar el autoconocimiento.

“Soy ginecóloga desde hace muchos años y eso me ha inspirado para hacer este libro, poder dar ese plus a este tema que es silenciado, muchas veces visto como tabú, que esperamos que toda esta información recabada en este libro sea de conocimiento para las niñas y adolescentes de nuestra querida Guatemala”, manifestó la Dra. Jennifer del Valle, es ginecóloga y obstetra.

Este es un libro dirigido a niñas de los 7 a los 14 años, pero en general es para familias, tutores, maestros. Es importante resaltar que es una guía práctica con muchas ilustraciones didácticas y un lenguaje cercano en lo que se puede de la zona genital femenina.

Si deseas un libro, lo puedes conseguir llamando al 4128-8808, al WhatsApp 57980288 y proximamente en Librería Sophos.

