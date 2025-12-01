Una aplicación con nueva imagen para experiencias más personalizada

En línea con atender las necesidades de sus clientes, la nueva versión de la app de Banco Cuscatlán incluye una serie de mejoras significativas y nuevas funcionalidades que facilitarán la gestión financiera diaria de todos los usuarios. Entre las principales novedades se destacan: personalización, menos clics para realizar cualquier transacción y siempre segura para todos los clientes. Por eso su diseño está hecho para cada guatemalteco.

Con este avance, Banco Cuscatlán se posiciona a la vanguardia del sector financiero, respondiendo a las crecientes demandas de un mercado digitalizado y ofreciendo a los usuarios una herramienta integral que permite gestionar sus finanzas de manera moderna, ágil y segura desde cualquier punto del país y del mundo.

“En Banco Cuscatlán, la innovación va más allá de crear una mejor experiencia para nuestros clientes existentes. Con esta renovación de nuestra App Cuscatlán, estamos poniendo en las manos de todos los guatemaltecos una poderosa herramienta financiera que les permitirá de una manera más fácil, manejar sus finanzas o ingresar por primera vez al sistema financiero aperturando su cuenta de forma digital con Cuenta YA, para tener la oportunidad de ahorrar, y generar una mejor calidad de vida para sus familias”, indicó Rafael Barrientos, Director Regional de Tecnología y Transformación Digital.

La nueva App Cuscatlán ya está disponible para su descarga en las tiendas oficiales Google Play y Apple Store, los usuarios actuales podrán acceder utilizando sus credenciales de banca móvil que ya poseen. El proceso de acceso incorpora medidas de seguridad para fortalecer la protección de la información e identidad del usuario.

"Este lanzamiento es el resultado de un esfuerzo conjunto de todo el equipo de Banco Cuscatlán. Cuenta YA, es la nueva Cuenta de Ahorro de Banco Cuscatlán, que se apertura en cualquier dispositivo móvil o computadora, desde cualquier lugar, de forma fácil, rápida y segura, y sin monto mínimo de apertura. Los requisitos para abrir Cuenta YA es tener el Documento personal de identificación (DPI), un dispositivo con conexión a internet y completar los datos del formulario, siguiendo un proceso de 5 minutos. Con esta iniciativa marcamos un gran paso hacia la transformación digital ofreciendo a nuestros clientes la forma más fácil de abrir una cuenta y ahorrar sin necesidad de visitar una agencia", expresó Carlos Orantes, Gerente Comercial y de Agencias.

Banco Cuscatlán continúa renovándose para llevar la experiencia de un banco fuera del banco a todos sus clientes. Esta renovación marca el inicio de una nueva era más digital de Banco Cuscatlán.

“A solo dos meses de iniciar operaciones en Guatemala, en Banco Cuscatlán ya estamos marcando un nuevo compás con nuestras primeras soluciones 100% digitales. Queremos que cada cliente sienta la experiencia de la nueva App Cuscatlán: más fácil, más rápida y con menos fricción al gestionar su dinero. Y para quienes están por unirse, buscamos que ingresar al banco sea tan simple como querer hacerlo… por eso nació Cuenta YA. Con estas dos innovaciones estamos sacando el banco del banco… y llevándolo directo a tu vida”, finalizó Rocío Rendón, Jefe de Mercadeo.

Para más información pueden ingresar a la página web de Banco Cuscatlán bancocuscatlan.com.gt, o visitar cualquiera de sus 49 agencias a nivel nacional.