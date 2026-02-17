Una apuesta a la salud, la actividad física y la convivencia ciudadana

La Municipalidad de Guatemala, por medio de la Unidad de Convivencia Social, anunció dos fechas clave a lo largo de 2026, el sábado 25 de abril, que se realizará la 10K, y el domingo 23 de agosto, cuando se desarrollarán las distancias 21K y 42K; permitiendo a los corredores planificar su preparación y participar en eventos diseñados para distintos niveles de experiencia.

Cada una de las carreras contará con un proceso de inscripción previamente establecido. Los participantes recibirán un kit oficial y, previo a los eventos, se desarrollarán exposiciones deportivas diseñadas para atender aspectos organizativos, logísticos y de preparación. Asimismo, se otorgarán premios a los primeros lugares de cada categoría en la 21K y 42K.

“Las grandes capitales de América Latina cuentan con maratones que se convierten en símbolos de identidad y cohesión social. En 2026, año en el que celebramos los 250 años de la Ciudad de Guatemala, damos un paso histórico al realizar nuestra primera maratón oficial. Queremos que nuestras calles cuenten historias de esfuerzo, superación y unión; que cada kilómetro recorrido sea una muestra de que Guatemala es una ciudad viva, activa y hecha para las personas. Este es un legado que construimos juntos para las presentes y futuras generaciones”, expresó Ricardo Quiñónez, alcalde de la Municipalidad de Guatemala.

Los recorridos de la media maratón y la maratón cuentan con Certificación Internacional de Medición de Ruta AIMS/World Athletics. Esto garantiza que las distancias cumplen exactamente con los estándares oficiales exigidos a nivel mundial, lo que permite que las marcas obtenidas sean válidas internacionalmente.

Esta certificación representa además un paso fundamental dentro del proceso para postular el evento a la Etiqueta Básica de World Athletics, lo que permitiría que la carrera forme parte del Calendario Global de esta entidad. En ese mismo sentido, la organización cumple con otros requisitos internacionales, como cronometraje oficial, publicación de resultados, asistencia médica, cumplimiento de normas antidopaje y estándares organizativos generales. El siguiente paso será solicitar el aval de la Federación Deportiva Nacional de Atletismo.

“Este año fortalecemos nuestra agenda deportiva con tres eventos de alto nivel, encabezados por la primera maratón de la ciudad, la 42K. Invitamos a la población a sumarse, a prepararse y a vivir la experiencia completa a través de iniciativas municipales como el Club Run MuniGuate, que ofrece planes de entrenamiento y acompañamiento para corredores de todos los niveles”, indicó Vivian Marroquín, coordinadora de la Unidad de Convivencia Social.

Como en ediciones anteriores, la Municipalidad de Guatemala trabaja en alianza con marcas y entidades de reconocido prestigio, para garantizar eventos de calidad, seguros y de alto nivel. De igual forma, se contará con el acompañamiento de la Policía Municipal de Tránsito, la Policía Municipal y el Cuerpo de Bomberos Municipales, reforzando las acciones de seguridad.

“Es un honor apoyar este tipo de iniciativas en un año tan significativo para nuestra ciudad. Ese espíritu de resiliencia que nos ha acompañado por dos siglos y medio es el mismo que inspira estas carreras. Por ello, en Banco Industrial, hemos facilitado beneficios especiales, como preventa con Tarjetas Bi e inscripción a través de la plataforma Bi en Línea, porque creemos en iniciativas que fortalecen el bienestar, la integración social y una Guatemala donde avanzamos, juntos siempre hacia adelante”, indicó Barbara Soza, representante de mercadeo de Banco Industrial.

La Municipalidad de Guatemala agradece la colaboración de las siguientes marcas: Banco Industrial, Shell, McDonald’s, Gatorade, Adidas, Sportline, Fórum Majadas, ASA Promotions y TicketASA.