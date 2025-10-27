Una campaña de talla mundialista

La campaña que se lanzó oficialmente este mes de octubre y estará vigente hasta abril de 2026, tiene al exmundialista argentino invitando a los tarjetahabientes Visa de Banco Industrial a participar por viajes, entradas y experiencias mundialistas a través de ese humor y carisma característico de él.

Con piezas audiovisuales llenas de humor, ejecuciones digitales interactivas y presencia en medios masivos, “Kunsigue tu pase al Mundial” es una demostración de lo que pasa cuando una marca confía y una agencia se atreve: se crean ideas que viajan lejos… incluso hasta la final del Mundial.

“Tener al Kun Agüero como protagonista en una idea para el banco más grande de Guatemala, fue una oportunidad de oro para demostrar que el Trabajo de Talla Mundial no es solo un lema: es lo que hacemos todos los días”, comentó Diego Aguilar, Director Creativo de esta campaña en el Taier DDB Centro.

La idea se inspira en su nombre, y busca “kunectar” emocionalmente con los fans del fútbol, para convertir cada compra con Tarjetas Bi Visa en una oportunidad de “kunseguir” algo grande, esto ha llamado la atención de la gente y generado “kunversación”.

A lo largo de la campaña se va a poder ver al Kun haciendo de sí mismo, contando la promo en sus propias palabras, en su casa, con toda naturalidad y siempre con humor. La autenticidad se siente con los mensajes y el acting, sin olvidar que detrás de todo existe un objetivo claro de negocio para ambas marcas.

Durante la promoción, los usuarios podrán participar por paquetes para asistir a la final, más de 400 entradas a diferentes partidos y premios instantáneos. La dinámica se apoya en una plataforma digital desarrollada especialmente para la campaña, que permite registrarse, acumular puntos y participar por alguno de los premios.

El resultado: una campaña que rompe fronteras, firmada por talento local, con sabor global.