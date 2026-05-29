Vida Empresarial
Una comunidad digital que fortalece el liderazgo de la mujer guatemalteca
GTC Mujer se consolida como una de las iniciativas más relevantes enfocadas en el desarrollo integral de las mujeres en Guatemala, que evoluciona hacia una plataforma que combina educación financiera, formación, networking y contenido de valor, fortaleciendo su conexión con las mujeres a través de Instagram.
Ahora, el programa evoluciona para convertirse en una comunidad que va más allá de los productos financieros, ofreciendo acompañamiento, inspiración y herramientas prácticas para impulsar el crecimiento personal, profesional y financiero de las mujeres.
“GTC Mujer ha evolucionado para responder a lo que hoy buscan las mujeres: no solo servicios financieros, sino acceso a conocimiento, herramientas prácticas y una comunidad que las impulse a crecer con confianza y autonomía. Queremos acompañarlas en la toma de decisiones informadas y en la construcción de su propio camino”, afirmó Francine Lambour, directora de Banca Mujer de Banco G&T Continental.
Desde su creación en 2023, GTC Mujer ha transitado de una propuesta centrada en soluciones financieras a un ecosistema que integra educación financiera, contenidos especializados, formación continua, networking y espacios de visibilidad, pensados para acompañar a las mujeres en distintas etapas de su vida y desarrollo profesional.
Actualmente, el programa ofrece un portafolio diseñado específicamente para mujeres, que incluye cuentas de ahorro, tarjetas de crédito con beneficios diferenciados, seguros y financiamiento para PyMEs. No obstante, su principal valor radica en su enfoque integral, que incorpora educación financiera, contenido de valor, eventos, formación en liderazgo y espacios de conexión que fortalecen el sentido de comunidad.
Este enfoque ha permitido un crecimiento sostenido. Desde su lanzamiento, GTC Mujer ha impactado a más de 2.5 millones de mujeres en Guatemala, y al cierre de 2025, el portafolio de clientas superó las 480 mil mujeres, reflejando una mayor conexión y participación dentro del programa.
La comunidad se ha convertido en uno de los pilares clave de GTC Mujer, funcionando como una red que fomenta el aprendizaje, la inspiración y la generación de oportunidades. Este modelo responde a las nuevas expectativas de las mujeres, que buscan experiencias más cercanas, dinámicas y alineadas a su estilo de vida.
Como parte de esta evolución, GTC Mujer fortalece su presencia en Instagram como su principal canal de conexión, apostando por una comunicación más visual, cercana y conversacional. A través de esta plataforma, la comunidad comparte historias reales, herramientas prácticas y contenidos relevantes sobre desarrollo personal, profesional y educación financiera, promoviendo una participación activa de sus integrantes.
GTC Mujer es una comunidad pensada para mujeres que desean crecer, aprender y conectar, tomando decisiones informadas y formando parte de una red que las impulsa a alcanzar sus metas. Banco G&T Continental invita a todas las mujeres guatemaltecas a sumarse a esta comunidad en crecimiento y a ser parte de la conversación a través de su cuenta oficial de Instagram GTCMujer.