Una comunidad diseñada para construir patrimonio y futuro en Chiquimula

El proyecto ofrece lotes urbanizados dentro de una comunidad planiﬁcada que integra infraestructura moderna, servicios esenciales y espacios pensados para la convivencia. Su propuesta permite que cada familia construya la vivienda que imagina, respetando sus gustos, necesidades, tiempos y posibilidades, sin depender de modelos prediseñados.

Con más de quince años impulsando el desarrollo de comunidades y acompañando a las familias del oriente del país en la construcción de su patrimonio, la desarrolladora crea esta comunidad urbanizada como una respuesta a las necesidades de las familias que buscan un lugar donde puedan hacer realidad sus metas, construir patrimonio y desarrollar un proyecto de vida sin alejarse de sus raíces.

“Alborana representa nuestra visión de futuro para Chiquimula. Creemos que las nuevas generaciones merecen espacios modernos, ordenados y pensados para vivir mejor, sin tener que dejar su tierra para encontrar oportunidades de desarrollo. Este proyecto nace de esa convicción y del compromiso que tenemos con nuestra gente”, comentó Eliana Jarquín, arquitecta y líder conceptual de Alborana Residencial.

Alborana contará con calles pavimentadas, áreas verdes, juegos infantiles, espacios deportivos, áreas de lectura y salón social, elementos concebidos para fortalecer la vida en comunidad y promover un entorno donde las familias puedan crecer, convivir y crear recuerdos.

La evolución

Alborana surge sobre la experiencia acumulada por Grupo Jarcon en el desarrollo de comunidades residenciales, que han contribuido al crecimiento urbano de Chiquimula durante los últimos años. Proyectos como Campollano Residenciales han permitido comprender de cerca las necesidades de las familias y la evolución de las expectativas de quienes buscan invertir, construir y desarrollar su patrimonio en la región.

A partir de ese aprendizaje nace Alborana, con la visión más amplia de convertirse en una plataforma de proyectos capaz de atender distintos perﬁles, estilos de vida y oportunidades de inversión, manteniendo los principios de calidad, conﬁanza y compromiso que han caracterizado a Grupo Jarcon desde sus inicios.

Más allá de este primer desarrollo, la marca Alborana permitirá impulsar futuras propuestas inmobiliarias orientadas a responder a las nuevas dinámicas de crecimiento de la región, ampliando las oportunidades para las familias y fortaleciendo la oferta de desarrollo en el oriente del país.

“Comenzamos acompañando a las familias desde la venta de materiales para construcción y entendiendo de cerca sus sueños y desafíos. Con el tiempo evolucionamos hacia el desarrollo de comunidades como Campollano Residenciales y comprendimos que nuestro propósito iba más allá: contribuir a que más personas pudieran construir patrimonio, mejorar su calidad de vida y crear oportunidades para las futuras generaciones. Hoy, con Alborana, damos un nuevo paso en esa historia y consolidamos nuestra conﬁanza en el potencial de Chiquimula”, detalló Antonio Jarquín, fundador de Grupo Jarcon.

A lo largo de su trayectoria, Grupo Jarcon ha acompañado a más de 500 familias, desarrollado más de 90 mil metros cuadrados urbanizados y construidos, y generado más de 200 empleos directos e indirectos, contribuyendo al crecimiento económico y social del departamento.

La empresa también ha impulsado mecanismos que permiten a los guatemaltecos residentes en el extranjero invertir de forma segura y transparente en proyectos in-mobiliarios dentro del país, transformando años de esfuerzo en oportunidades reales para sus familias y contribuyendo al desarrollo económico de la región.

“Creemos ﬁrmemente que el desarrollo inmobiliario responsable transforma comunidades. Genera empleo, impulsa la economía local y crea oportunidades para que más familias construyan un mejor futuro. Alborana forma parte de una visión de largo plazo que nos permitirá seguir desarrollando proyectos para distintos perfiles y necesidades, siempre con el compromiso de generar valor para las personas y para Chiquimula”, afirmó Carlos Jarquín.

Una apuesta por el futuro

Con Alborana, Grupo Jarcon inicia una nueva etapa de expansión estratégica orientada a crear nuevas oportunidades para las familias, impulsar alternativas de inversión y contribuir al crecimiento ordenado y sostenible del departamento.

Con este lanzamiento, Grupo Jarcon ratiﬁca su compromiso de seguir invirtiendo en el desarrollo del oriente de Guatemala, construyendo proyectos que generan valor, crean oportunidades y acompañan a las familias en los momentos más importantes de su historia. Las personas interesadas en conocer más sobre Alborana Residencial, disponibilidad de lotes y opciones de inversión pueden acercarse a las oﬁcinas de Grupo Jarcon o comunicarse a través de sus canales oﬁciales para recibir asesoría personalizada.