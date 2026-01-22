Una empresa competitiva con expansión regional

Los fundadores Leonor Gutiérrez y su esposo Juan Ignacio Gutiérrez, desde los primeros años, recorrió distintos lugares, vendiendo vinagres puerta a puerta, con un pequeño inventario y la determinación de cumplir sus metas. Con el tiempo, ese esfuerzo les permitió convertirse en proveedores de supermercados, relación que sostienen desde hace más de dos décadas, consolidando su presencia y ampliando la variedad de productos que hoy están al alcance de miles de familias.

Uno de los acontecimientos más importantes en su historia fue la oportunidad de maquilar marca privada para Walmart, abriendo una nueva etapa que impulsó su expansión y profesionalización. “Las Brasas” inició elaborando margarinas y, con el tiempo, también fue seleccionada para agregar vinagres a el catálogo de la marca, un desafío que implicó cumplir rigurosos estándares de inocuidad, higiene y procesos certificados a nivel internacional.

Aceptar el reto de producir marcas privadas significó transformaciones profundas dentro de la estructura de la empresa: incorporación de maquinaria especializada, reestructuración de procesos internos y la implementación de controles que garantizaran un producto competitivo en cualquier mercado.

Con el tiempo, Las Brasas expandió su portafolio y comenzó a producir nuevas presentaciones de vinagres, así como harinas de haba y otros productos secos. Actualmente, en temporadas altas como Semana Santa y la temporada de fiambre, la empresa entrega más de 2,500 cajas semanales.

La pequeña empresa que inició operaciones en la zona 9 hoy cuenta con instalaciones ampliadas y adaptadas a sus necesidades de producción. Este desarrollo no solo ha fortalecido su capacidad operativa, sino que también ha generado impacto en la comunidad, con aproximadamente 60 empleos directos e indirectos, beneficiando a decenas de familias.

“Casos como Las Brasas nos recuerdan que, con el acompañamiento adecuado, las personas y los emprendedores locales pueden transformar su negocio y su futuro. Ese es el impacto que Walmart quiere generar en más familias en toda la región”, comentó Luis Arturo Ramírez, Subgerente de Asuntos Corporativos de Walmart.

El crecimiento de la compañía es resultado de años de esfuerzo y del acompañamiento que Walmart brinda a las pymes para que puedan profesionalizarse, innovar y competir con estándares de clase mundial, a través del programa “Una Mano para Crecer”. La capacitación integral en áreas como procesos, finanzas, calidad y gestión permitió fortalecer su modelo de negocio y mejorar su organización interna. Además, herramientas como el pronto pago impulsaron sus operaciones, facilitando inversión en maquinaria y mejoras operativas.

Hoy, la visión de la compañía sigue trazando una ruta que combina tradición, innovación y un profundo compromiso con la calidad. Las Brasas es ejemplo de cómo la constancia, la estrategia y el acompañamiento adecuado pueden transformar una pequeña operación en una empresa competitiva y con expansión regional.