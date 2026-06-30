Vida Empresarial
Una experiencia que combinan gastronomía, aprendizaje y convivencia
Presentadores de televisión, creadores de contenido y deportistas se dieron cita para compartir una jornada llena de sabor, aprendizaje y convivencia, bajo la dirección del chef Eduardo González, se reunieron para disfrutar de la tercera edición de Una clase de cocina participativa, organizado por Papas de Estados Unidos y Guatevisión.
Durante la actividad, los invitados, entre ellos las figuras del fútbol guatemalteco el técnico Mario Acevedo y Jairo Arriola; Lucy Gabrielse, Global Associate Marketing Manager de Potatoes USA; Javier Colín y Félix Valladares, representantes de Potatoes USA en Centro América; se pusieron la gabacha para participar activamente en la elaboración de cada platillo, teniendo como protagonistas a las papas provenientes de Estados Unidos.
Más allá de la cocina, la actividad permitió conocer las diferentes presentaciones de las papas de Estados Unidos, incluyendo las populares papas Russet, las papas congeladas y las hojuelas para preparar puré de papa, destacando su versatilidad y calidad.
El menú de este año sorprendió con recetas originales y deliciosas. Como entrada, se prepararon papas fritas con queso cheddar y pico de gallo. El plato fuerte consistió en un puyazo a las hierbas acompañado de papas fritas con salsa alioli.
Y para cerrar con broche de oro, un innovador postre: una tortita de Papa a la plancha, elaborada con Papa Russet, nuez moscada, canela y azúcar; servida con helado de vainilla y miel de maple.
La jornada concluyó con un agradable almuerzo y un espacio de convivencia entre los participantes, quienes también aprendieron la importancia de verificar siempre que las papas sean de Estados Unidos, una garantía de calidad y consistencia para cada preparación.
Papas de Estados Unidos y Guatevisión continúan promoviendo experiencias que combinan gastronomía, aprendizaje y momentos memorables alrededor de la cocina.