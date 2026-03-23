Una experiencia que convierte el espacio en un plan familiar imperdible

Del sábado 28 de marzo al miércoles 1 de abril, en horario de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche, con entrada gratuita, la ciudad que lo tiene todo se transforma en un punto de encuentro entre la imaginación y la experiencia; surge como una respuesta a una tendencia creciente: experiencias que combinan aprendizaje y diversión.

En este caso, la apuesta integra elementos científicos con dinámicas interactivas, creando un entorno donde niños, jóvenes y adultos pueden compartir una misma experiencia desde distintas perspectivas.

Instalada en el Jardín del Gigante, la amenidad gira en torno a una exposición de planetas a gran escala que redefine el espacio público y lo convierte en un escenario temático. A esto se suman zonas de realidad virtual con juegos especializados, áreas lúdicas para los más pequeños como piscinas de pelotas espaciales y estaciones creativas, así como recorridos de astronautas que interactúan con los visitantes en distintos puntos del lugar.

A esta experiencia se suma la participación de Ford Motor Company, patrocinador del evento, que contará con una exhibición especial de sus modelos más recientes. Durante el recorrido, los asistentes podrán conocer de cerca las innovaciones de la marca, integrando el mundo automotriz a esta propuesta de exploración y tecnología. Esta presencia añade un componente adicional de interés para los visitantes, conectando la movilidad con la experiencia del futuro. Así, la muestra no solo invita a imaginar nuevos mundos, sino también a descubrir nuevas formas de recorrerlos.

Uno de los elementos que marca diferencia este año es la incorporación de tecnología aplicada a la experiencia del usuario. A través de un sistema de realidad aumentada, los asistentes pueden participar en una dinámica interactiva que los reta a encontrar planetas ocultos dentro del recorrido, generando una experiencia más activa y personalizada.

Más allá del componente visual, la propuesta responde a un concepto integral. Cayalósfera funciona como el eje de una experiencia 360°, donde la oferta gastronómica, comercial y de entretenimiento de Ciudad Cayalá se integra de forma natural, permitiendo a los visitantes extender su recorrido y convertirlo en una jornada completa.

Este tipo de iniciativas también refuerzan el posicionamiento del lugar como un espacio de convivencia. En un entorno diseñado para la seguridad y el encuentro familiar, eventos de esta naturaleza buscan fomentar la conexión entre personas, alejándose del consumo rápido y apostando por experiencias memorables.