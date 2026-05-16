Una experiencia que invita a redescubrir el Centro Histórico

La iniciativa, impulsada por Banco Industrial en conjunto con aliados culturales, forma parte de una visión orientada a promover la preservación del patrimonio y fortalecer la identidad cultural, generando espacios que conectan a la población con su historia y sus tradiciones.

A través de un recorrido visual guiado por cinco iglesias icónicas de la ciudad, expertos en historia del arte compartieron cómo la arquitectura religiosa comunica conceptos como la fortaleza, la esperanza, la comunidad y la identidad mestiza que define a Guatemala.

El evento permitió que los asistentes observaran estos espacios desde una nueva perspectiva, no solo como lugares de culto, sino como documentos históricos que contribuyen a comprender quiénes somos como sociedad.

Esta iniciativa promovió un encuentro entre historia, cultura y reflexión colectiva, resaltando la importancia de preservar el legado cultural que forma parte de la identidad del país.