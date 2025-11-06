Una feria de negocios que genera millones en transacciones

El evento de negocios más importante del sector en Guatemala y el Triángulo Norte de Centroamérica, se desarrollará en un área de más de 8 mil metros cuadrados, con modernas exhibiciones que permitirán a los expositores presentar sus productos y servicios en un marco profesional y elegante.

Las puertas estarán abiertas al público de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche, durante los cuatro días del evento, y donde se espera la participación de expositores y marcas de todo el país de Guatemala, El Salvador, Honduras y otros países vecinos.

“Por 25 años, FerretExpo se ha ganado un lugar preponderante en el comercio de artículos de ferretería y materiales de construcción por la calidad de sus exhibiciones y el impacto comercial que genera”, expresó Arturo Clark, director de FerretExpo.

FerretExpo es una feria netamente de negocios (B2B), diseñada para generar un entorno ideal donde convergen oferta y demanda. Para 2025, se proyecta un volumen de negocios superior a los USD$18 millones, gracias a la interacción directa entre fabricantes, distribuidores y compradores especializados.

“Las marcas pueden presentar innovaciones, diversificar su portafolio y expandir su alcance, mientras que los ferreteros pueden aprovechar los mejores precios y conocer de cerca las estrategias corporativas de las marcas, tanto a nivel local como internacional”, añadió Clark.

Los asistentes conocerán de primera mano las últimas tendencias en herramientas, mezclas y cementos, cerraduras, iluminación, eléctricos, hierros y aceros, pegantes, tornillería, abrasivos, sistemas constructivos, recubrimientos, etc...

Además, el evento contará con:

Demostraciones en vivo

Circuito de actividades ferreteras

Premios y regalos

Participación de delegaciones comerciales de la República de China (Taiwán) y la República de India

FerretExpo representa una oportunidad única para promocionar productos en un mercado objetivo de más de 30 millones de personas que habitan en los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica. La entrada es totalmente gratuita y el registro puede realizarse en el sitio web ferretexpo.com, escaneando el código QR o directamente en el Expo Center durante los días del evento.