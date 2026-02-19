Una forma de vivir que evoluciona contigo

La campaña es una invitación directa a quienes entienden que un hogar no es solo un espacio físico, sino el escenario donde ocurren los momentos más importantes. La producción de esta campaña fue desarrollada con un cuidado excepcional en cada detalle, alcanzando un nivel visual y narrativo comparable con las grandes producciones internacionales. El resultado proyecta una calidad cinematográfica que eleva el estándar de comunicación inmobiliaria en el país.

En un mercado inmobiliario donde abundan opciones, Cayalá ofrece algo distinto: coherencia urbana, visión a largo plazo y una comunidad consolidada, la campaña 2026 no solo comunica disponibilidad de apartamentos. Comunica permanencia, legado y pertenencia.

Porque la verdadera pregunta no es dónde quieres vivir hoy, sino ¿Dónde quieres construir tu historia mañana?, Ciudad Cayalá responde con una propuesta clara, un hogar para cada etapa de la vida.

La propuesta inmobiliaria incluye: Apartamentos de 1 a 3 habitaciones, metrajes desde 50m² hasta 250m² y proyectos con entrega proyectada de 1 a 3 años. Esto permite a los compradores planificar su inversión con visión de futuro, asegurando patrimonio, plusvalía y estabilidad en uno de los desarrollos urbanos más sólidos de Guatemala.

Más que ubicación, un ecosistema de vida que Ciudad Cayalá ha redefinido como el concepto de desarrollo urbano en el país. Aquí convergen comercio de primer nivel, gastronomía internacional, centros educativos, oficinas corporativas, espacios culturales, áreas verdes y recreativas, seguridad y planificación urbana. Todo en un entorno peatonal, ordenado y diseñado bajo estándares arquitectónicos que privilegian la estética, la seguridad y la experiencia humana.

Para más información sobre disponibilidad, planes de inversión y fechas de entrega, visita los canales oficiales de Ciudad Cayalá o agenda una asesoría personalizada.