Una formación técnica para que personas accedan a una formación digna

La red de tiendas especializada en ofrecer soluciones integrales para proyectos de construcción, decoración y remodelación lanza su nueva campaña en su programa “Ayudar es Sencillo”, en donde al mismo tiempo estarán impulsando el proyecto “Manos a la Obra”, de la organización sin fines de lucro, para ayudar a personas a adquirir conocimientos prácticos y habilidades técnicas.

La campaña ya se encuentra activa en todas las cajas de las tiendas, para que los clientes puedan hacer una donación voluntaria al proyecto.

“Creemos en el poder transformador de las alianzas. Este proyecto representa una oportunidad para que muchas personas puedan adquirir herramientas prácticas que les permitan mejorar su calidad de vida y la de sus comunidades. Ayudar es sencillo, pero el impacto puede ser profundamente transformador”, afirmó Vladimir Osorio, gerente comercial de EPA Guatemala.

Desde sus inicios, las contribuciones de los clientes han hecho posibles alianzas con organizaciones de alto impacto social, como el Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala, Camino Seguro, UNICEF y Aldeas Infantiles SOS.

Estas colaboraciones han aportado al desarrollo de capacidades, la mejora de la empleabilidad juvenil, la promoción de la inclusión social y la generación de oportunidades reales para quienes más lo necesitan.

“Este apoyo permite abrir puertas para que más personas accedan a una formación digna, generen ingresos y se conviertan en agentes activos del cambio dentro de sus comunidades. La capacitación está abierta a hombres y mujeres, promoviendo así la inclusión y el empoderamiento”, expresó Álvaro Herrera, presidente del Comité Directivo Nacional de Hábitat para la Humanidad Guatemala.

Con esta nueva alianza, ambas organizaciones reafirman su compromiso con la construcción de una sociedad más justa, solidaria y consciente, en la que cada persona tenga acceso a oportunidades reales de progreso.