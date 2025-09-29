Una gran celebración que convertirá miles de sonrisas

Durante todo el día, los restaurantes contarán con actividades de entretenimiento, invitados especiales y un ambiente festivo para toda la familia. Además, todos los canales de venta estarán disponibles para que las personas que deseen colaborar puedan hacerlo visitando su restaurante favorito, realizando su pedido en Automac o por medio de McDelivery, ya sea llamando al 1770 o utilizando la App de McDonald’s.

“El McDía Feliz es una oportunidad para que cada persona pueda generar un gran impacto. Cada Big Mac comprado representa esperanza y apoyo para quienes más lo necesitan. Los invitamos el miércoles 8 de octubre a que se acerquen a su McDonald’s favorito y conviertan miles de Big Mac en sonrisas”, expresó Álvaro Cofiño, presidente de McDonald’s Mesoamérica.

Quienes estén interesados en apoyar pueden hacerlo desde ya, podrán adquirir vales de Big Mac y de McMenú de Big Mac, los cuales podrán canjearse a partir del 9 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2025 en cualquiera de los restaurantes McDonald’s del país.

Los beneficiados

Fundación Infantil Ronald McDonald: para continuar con el mantenimiento y operación de las 4 Casas Ronald McDonald, que acogen a familias que tienen algún hijo enfermo para que puedan seguir con el tratamiento médico en un lugar seguro y cerca del hospital.

Fundación Aldo Castañeda: el donativo será destinado a la realización de procedimientos cardíacos en pacientes con enfermedad cardiovascular congénita. Asimismo, para adquirir equipo de diagnóstico para cardiopatías congénitas por medio de ultrasonografía estructural.

Puente: para financiar la cobertura del programa Centros Nútreme en San José Poaquil, Chimaltenango. El objetivo de estos centros es combatir la desnutrición infantil y promover el desarrollo integral de la primera infancia.

TECHO: los fondos serán para la construcción de 65 viviendas progresivas y 65 sistemas de captación de agua de lluvia en distintas comunidades del país. Para más información sobre el McDía Feliz, se puede visitar la página web www.mcdonalds.com.gt o seguir las redes sociales: www.facebook.com/Mcdonalds.Guatemala e Instagram como @McGuate.