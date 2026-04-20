Una majestuosa fragancia de oud para una experiencia más opulenta

Diseño tipo lingote con detalles árabes, cuenta con un aroma adaptado al gusto de Medio Oriente, exclusivo y difícil de conseguir, que suele tener mejor duración y proyección. Su duración es de 8 a 12 horas; ideal para la noche, eventos y clima frío

Esta poderosa fragancia cuenta con una combinación de cálido sándalo y de cuero especiado que revela su majestuosidad. Dulzor profundo (pero menos fresco que el original) con un fondo más oscuro y elegante.

Cuenta con ingredientes como alcohol denat, parfum (fragrance), aqua (water), linalool, coumarin, butyl methoxydibenzoylmethane, limonene, citronellol, eugenol, cinnamal, citral, geraniol.

Hay que destacar que es una versión más exclusiva e intensa que el 1 Million normal, que no siempre se venden en todos los países y que pueden ser limitadas por región.