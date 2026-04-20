Vida empresarial
Una majestuosa fragancia de oud para una experiencia más opulenta
Fetiche presente la nueva fragancia de Paco Rabanne, 1 Million Golden Oud, tan preciosa como el oro, enriquecida con los mejores ingredientes de la perfumería. Es una edición especial inspirada en Medio Oriente.
Diseño tipo lingote con detalles árabes, cuenta con un aroma adaptado al gusto de Medio Oriente, exclusivo y difícil de conseguir, que suele tener mejor duración y proyección. Su duración es de 8 a 12 horas; ideal para la noche, eventos y clima frío
Esta poderosa fragancia cuenta con una combinación de cálido sándalo y de cuero especiado que revela su majestuosidad. Dulzor profundo (pero menos fresco que el original) con un fondo más oscuro y elegante.
Cuenta con ingredientes como alcohol denat, parfum (fragrance), aqua (water), linalool, coumarin, butyl methoxydibenzoylmethane, limonene, citronellol, eugenol, cinnamal, citral, geraniol.
Hay que destacar que es una versión más exclusiva e intensa que el 1 Million normal, que no siempre se venden en todos los países y que pueden ser limitadas por región.