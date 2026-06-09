Vida Empresarial
Una noticia que impulsará el desarrollo económico y laboral de Quetzaltenango
Con motivo de la próxima apertura de su nueva tienda en la región, Walmart realizará una feria de empleo para cubrir 80 nuevas plazas de trabajo.
Los interesados pueden llegar mañana 10 de junio a partir de las 8:00 de la mañana a 12:00 de mediodía, al parqueo de la tienda Walmart Xela (Avenida Las Américas, 7-12, zona 3 Centro Comercial Pradera Xela).
Walmart es una empresa liderada por personas, empoderada por la tecnología, es omnicanal, dedicada a ayudar a las personas a ahorrar dinero y vivir mejor; y donde un colaborador es impulsado cada día a crecer dentro de una empresa líder.
La compañía está en la búsqueda de talento local para diversas áreas como:
- Posiciones de liderazgo
- Cajas
- Protección de activos
- Posiciones operativas en todas las áreas
Los candidatos deben presentar tarjeta de salud, pulmones y manipulación de alimentos vigentes y al día. El registro previo pueden realizarlo escaneando el código QR que se incluye en el material gráfico que comparto o bien ingresar a walmart.com/survey/eAVBHKSdpghuoLt/