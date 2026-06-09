Una noticia que impulsará el desarrollo económico y laboral de Quetzaltenango

Los interesados pueden llegar mañana 10 de junio a partir de las 8:00 de la mañana a 12:00 de mediodía, al parqueo de la tienda Walmart Xela (Avenida Las Américas, 7-12, zona 3 Centro Comercial Pradera Xela).

Walmart es una empresa liderada por personas, empoderada por la tecnología, es omnicanal, dedicada a ayudar a las personas a ahorrar dinero y vivir mejor; y donde un colaborador es impulsado cada día a crecer dentro de una empresa líder.

La compañía está en la búsqueda de talento local para diversas áreas como:

Posiciones de liderazgo

Cajas

Protección de activos

Posiciones operativas en todas las áreas

Los candidatos deben presentar tarjeta de salud, pulmones y manipulación de alimentos vigentes y al día. El registro previo pueden realizarlo escaneando el código QR que se incluye en el material gráfico que comparto o bien ingresar a walmart.com/survey/eAVBHKSdpghuoLt/