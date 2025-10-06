Una nueva dimensión de conducción híbrida

En una prueba de manejo recientemente se pudo probar la potencia de su motor híbrido con entrega instantánea de par, que proporciona una aceleración ágil desde el arranque. Su Interior tecnológico con pantalla táctil, conectividad inteligente y materiales que combinan confort y estilo.

Se disfrutó de la experiencia de una conducción silenciosa, con ausencia de vibraciones ni ruidos de motor de combustión, una autonomía competitiva en su segmento, con un sistema de regeneración de energía en frenadas, para maximizar la eficiencia.

Todos estos atributos le otorgan a la BJ30e una propuesta muy atractiva para quienes buscan dar el salto al transporte híbrido sin sacrificar dinamismo ni estética.

Otras cualidades que la hace más sorprendentes están, su arranque contundente, la respuesta inmediata del motor híbrido y especialmente sus salidas desde cero, brindando una impresión de potencia fluida y continua.

En el tramo urbano, con calles de tráfico denso, la BJ30e demostró un manejo ágil y preciso, con buena visibilidad y excelente maniobrabilidad. En carretera un confort total, con un silencio durante la conducción, fue un punto alto, permitiendo disfrutar del entorno sin distracciones acústicas.

Durante el test también se estableció que más allá del confort, también brinda una alta seguridad y confianza, la sensación de firmeza en curvas y estabilidad al tomar tramos un poco más exigentes.

El test drive de la BAIC BJ30e reafirma que este modelo híbrido 4x4 no solo cumple expectativas técnicas, sino que también logra conectar con el conductor desde las emociones. Con un diseño llamativo, respuesta deportiva y confort sobresaliente, la BJ30e se posiciona como una opción sería en el mercado exigente que busca incorporarse al futuro híbrido.