Una nueva etapa de aprendizaje digital en todo el país

En este 2026 el programa contará con dos buses recorriendo Guatemala de manera simultánea, uno en la región Oriente y otro en la región Occidente. Esta expansión permitirá llegar a más comunidades, más centros educativos y más estudiantes, llevando el aprendizaje digital a lugares donde antes no había llegado.

A bordo del bus, los estudiantes exploran recursos tecnológicos, utilizan herramientas digitales adaptadas para su edad y participan en dinámicas que fortalecen habilidades clave para su futuro. Para muchos niños y niñas, LucyMóvil representa su primer acercamiento a la computación y al uso responsable de la tecnología, marcando una diferencia significativa en su formación académica y personal.

A lo largo de 14 años, LucyMóvil, ha educado con actividades diseñadas para aprender jugando, ha impulsado la curiosidad, el descubrimiento y nuevas oportunidades de aprendizaje digital en escuelas de distintas regiones del país.

LucyMóvil constituye un pilar estratégico de la política de Responsabilidad Social de ENERGUATE. Con una operación que abarca 298 municipios, la distribuidora trasciende el servicio eléctrico para convertirse en un motor de desarrollo sostenible y oportunides en cada comunidad donde opera.

Además del aprendizaje digital, el programa integra contenidos sobre seguridad eléctrica, uso eficiente de la energía y acciones prácticas para promover el bienestar comunitario. A través de videos animados, juegos y ejercicios interactivos, los estudiantes adquieren conocimientos esenciales que contribuyen a una cultura energética responsable.

Con cada recorrido, LucyMóvil continúa consolidándose como una iniciativa de impacto social que lleva innovación educativa a escuelas de distintos departamentos del país, fortaleciendo capacidades desde la niñez y acompañando el crecimiento de las comunidades.

Con una visión renovada, ENERGUATE consolida su respaldo al desarrollo integral de la infancia en el área rural, impulsando iniciativas que transforman el acceso a la tecnología en una herramienta real de equidad y progreso.