Una nueva etapa de crecimiento con este formato en todo el país

La nueva tienda cuenta con más de 800 metros cuadrados y contribuye a generar empleo directo e indirecto en la comunidad, actualmente Unisuper genera más de 7,700 empleos directos.

A partir del 19 de septiembre, la comunidad de Milpas Altas podrá disfrutar de cientos de promociones 2x1 para darles la bienvenida a esta nueva experiencia. La celebración inicia con un espectacular show de luces y continuará el sábado 27 de septiembre compartiendo pastel con sus clientes.

“Con esta tienda en Milpas Altas iniciamos una nueva fase de expansión para Econosuper. Nuestro objetivo es estar cada vez más presentes en la vida de los guatemaltecos, ofreciendo ahorro, promociones constantes y una atención cercana”, afirmó Mario Zuñiga, Gerente de mercadeo.

Con esta apertura, Unisuper, uno de los grupos de supermercados más exitosos de Centroamérica, ganando participación de mercado cada año en esta industria, afirma su compromiso de brindar a más familias guatemaltecas opciones accesibles y cercanas para sus compras.