Una nueva etapa en la inclusión financiera del país

En un contexto donde cada vez más personas buscan soluciones rápidas, seguras y accesibles, ZIGI da un salto hacia la agilidad y la confianza. La nueva función permite acceder a préstamos de hasta Q3,500, con desembolso inmediato, pensados para atender necesidades cotidianas, aprovechar una oportunidad, o cumplir alguna necesidad personal, dándole el poder realmente al usuario.

El desarrollo de esta función responde a una realidad evidente donde miles de guatemaltecos siguen fuera del sistema financiero formal, enfrentando barreras de acceso al crédito. Con esta propuesta, ZIGI busca impulsar la inclusión financiera, aprovechando la tecnología para crear confianza, simplificar procesos y abrir oportunidades.

"Hoy buscamos resolver todo desde el teléfono, con rapidez y confianza. Este lanzamiento demuestra que la tecnología puede ser cercana y confiable. Es un paso más hacia servicios financieros más cercanos y modernos para el día a día", destacó Michel Caputi, Team Leader de Zigi

Con esta innovación, ZIGI refuerza su compromiso con la inclusión financiera digital, fortaleciendo la participación de nuevos segmentos, jóvenes, trabajadores independientes y usuarios no bancarizados, en el sistema financiero formal.

"Este avance busca llegar a quienes nunca han tenido acceso a un préstamo tradicional. En ZIGI creemos que la tecnología debe servir para incluir, no para excluir", afirmó Brenda Menjívar, Team Leader de Data & Risk en ZIGI.

Más allá de la tecnología, el lanzamiento de ZIGI refleja una tendencia regional, la digitalización financiera como motor de inclusión, agilidad y confianza en el país.