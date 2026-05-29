Una nueva experiencia de banca digital más intuitiva, cercana e inteligente

La nueva versión de la aplicación fue desarrollada a partir de un proceso integral de análisis de la experiencia de usuario, entrevistas con clientes y optimización de funcionalidades, con el propósito de simplificar la interacción digital, reducir fricciones y facilitar el acceso a las operaciones financieras más relevantes del día a día.

El relanzamiento de InterBanking App forma parte de la estrategia de transformación digital de InterBanco, alineada con el concepto estratégico “Un banco que evoluciona contigo”. Más allá de una actualización visual o técnica, esta nueva etapa busca fortalecer una relación más cercana, útil y relevante con los clientes a través de soluciones digitales cada vez más inteligentes.

“En InterBanco entendemos que la banca digital debe adaptarse a la vida de las personas y evolucionar constantemente para responder a sus nuevas expectativas. El relanzamiento de InterBanking App representa un paso importante en nuestra visión de construir experiencias digitales más simples, ágiles, inteligentes y humanas para nuestros clientes”, comentó Javier Ortega, director de Transformación y Mercadeo de InterBanco.

La nueva InterBanking App consolida una propuesta digital innovadora orientada a simplificar la gestión financiera, integrando en una sola plataforma un ecosistema completo de soluciones. A través de un dashboard centralizado, los clientes podrán visualizar de forma clara y en tiempo real sus cuentas, tarjetas y préstamos, además de acceder de manera ágil e intuitiva a operaciones esenciales como transferencias interbancarias, pagos de servicios y administración de tarjetas de crédito y débito. Asimismo, podrán consultar su tarjeta Priority Pass, el programa de lealtad de InterPuntos, promociones y servicios de soporte relacionado con sus tarjetas, entre otras funcionalidades.

La incorporación de herramientas como “Mis Gastos” permite comprender mejor los hábitos financieros y fomenta la toma de decisiones informadas. A esto se suman funcionalidades avanzadas como la visualización segura de tarjetas, la solicitud de productos de forma 100% digital y la administración de beneficios, fortaleciendo así la autonomía y experiencia del cliente.

Este enfoque se complementa con altos estándares de seguridad y soporte integrado, posicionando a InterBanking App como una solución moderna, eficiente y alineada con las necesidades actuales de sus clientes.

Una nueva experiencia bancaria digital, disponible desde hoy

La nueva versión de InterBanking App ya está disponible para actualización en App Store, Google Play y Huawei AppGallery, permitiendo a los clientes acceder a una experiencia bancaria más intuitiva y eficiente.

Con este relanzamiento, InterBanco continúa fortaleciendo su visión de transformación digital y reafirma su compromiso de desarrollar soluciones innovadoras que evolucionen junto a las necesidades de sus clientes, brindando una experiencia financiera cada vez más simple, cercana e inteligente.