Una nueva tarjeta de crédito diseñada para una generación digital

Liv, es la nueva tarjeta de crédito creada especialmente para los clientes que están en constante evolución y buscan el poder de elegir, asimismo, es una propuesta enfocada en brindar conveniencia, beneficios y una experiencia alineada con su estilo de vida.

La tarjeta incorpora un programa de lealtad flexible, dando el poder de elegir cashback o puntos e, permite al cliente personalizar su color y orientación. Otra característica importante es que es infoless (tarjeta sin datos visibles para realizar consumos de una forma más segura), integración con billeteras digitales, compras en cuotas y herramientas que permiten mayor control y libertad en cada compra.

“El lanzamiento de la tarjeta de crédito Liv refleja nuestro compromiso de innovar y evolucionar junto a nuestros clientes y su estilo de vida. Buscamos ofrecer soluciones que respondan a las necesidades actuales de una generación que valora la flexibilidad y la personalización en sus decisiones financieras”, indicó Mario Vettorazzi, Representante de Tarjetas, Banco Industrial.

La nueva tarjeta forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la conexión de Banco Industrial con sus clientes, a través de productos alineados con sus hábitos y preferencias digitales.

Como parte del lanzamiento, se desarrolló una experiencia de marca con distintas actividades orientadas a reforzar el concepto “El poder de elegir”, esencia de Liv como una propuesta flexible y adaptada al estilo de vida de cada usuario.

“Es una solución innovadora y un relejo claro de hacía donde se está moviendo y evolucionando la industria. Los consumidores están cambiando la forma de interactuar con sus finanzas personales, y es justamente lo que propone esta nueva tarjeta Liv, da ese poder de decidir cómo quiere vivir su experiencia y decidir desde recompensas, beneficios, elegir el color y sobre todo, contar con la seguridad de que los datos personales están protegidos”, comentó Marvin Rodríguez, Country Manager de Mastercard para Guatemala, Honduras y El Salvador.

Con este lanzamiento, Banco Industrial continúa consolidando su liderazgo en innovación financiera y ampliando su portafolio de productos para responder a las nuevas dinámicas de consumo.