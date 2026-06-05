Vida Empresarial
Una nueva tarjeta de crédito diseñada para una generación digital
Como una respuesta a las nuevas dinámicas de consumo y a las necesidades de personas que buscan soluciones financieras ágiles, accesibles y adaptadas a su día a día. Banco Industrial trae de la mano de Mastercard, la nueva tarjeta de crédito Liv, su nueva tarjeta de crédito.
Liv, es la nueva tarjeta de crédito creada especialmente para los clientes que están en constante evolución y buscan el poder de elegir, asimismo, es una propuesta enfocada en brindar conveniencia, beneficios y una experiencia alineada con su estilo de vida.
La tarjeta incorpora un programa de lealtad flexible, dando el poder de elegir cashback o puntos e, permite al cliente personalizar su color y orientación. Otra característica importante es que es infoless (tarjeta sin datos visibles para realizar consumos de una forma más segura), integración con billeteras digitales, compras en cuotas y herramientas que permiten mayor control y libertad en cada compra.
“El lanzamiento de la tarjeta de crédito Liv refleja nuestro compromiso de innovar y evolucionar junto a nuestros clientes y su estilo de vida. Buscamos ofrecer soluciones que respondan a las necesidades actuales de una generación que valora la flexibilidad y la personalización en sus decisiones financieras”, indicó Mario Vettorazzi, Representante de Tarjetas, Banco Industrial.
La nueva tarjeta forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la conexión de Banco Industrial con sus clientes, a través de productos alineados con sus hábitos y preferencias digitales.
Como parte del lanzamiento, se desarrolló una experiencia de marca con distintas actividades orientadas a reforzar el concepto “El poder de elegir”, esencia de Liv como una propuesta flexible y adaptada al estilo de vida de cada usuario.
“Es una solución innovadora y un relejo claro de hacía donde se está moviendo y evolucionando la industria. Los consumidores están cambiando la forma de interactuar con sus finanzas personales, y es justamente lo que propone esta nueva tarjeta Liv, da ese poder de decidir cómo quiere vivir su experiencia y decidir desde recompensas, beneficios, elegir el color y sobre todo, contar con la seguridad de que los datos personales están protegidos”, comentó Marvin Rodríguez, Country Manager de Mastercard para Guatemala, Honduras y El Salvador.
Con este lanzamiento, Banco Industrial continúa consolidando su liderazgo en innovación financiera y ampliando su portafolio de productos para responder a las nuevas dinámicas de consumo.