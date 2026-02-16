Una operación histórica para impulsar a las MIPYMES y crear empleo

El financiamiento por USD$850 millones combina recursos de la institución con la colocación de notas en los mercados internacionales, constituyéndose como el primer "C/B Loan" emitido por una entidad financiera a nivel mundial. Los fondos se destinarán íntegramente a apoyar las soluciones de financiamiento de Banco Industrial para MIPYMES (con foco en aquellas lideradas por mujeres) que buscan invertir, modernizarse o expandir sus actividades.

“Estamos muy contentos con el respaldo de IFC, que ha sido fundamental para expandir nuestros servicios financieros orientados a las MIPYMES en Guatemala. Es nuestra meta y compromiso continuar apoyando e impulsando a los empresarios y, especialmente, a las empresarias del país, no solo con servicios financieros, sino también, a través de Fundación Bi, con recursos que los hagan más resilientes y competitivos, permitiendo que más personas desarrollen su talento en su tierra natal y no se vean obligados a migrar. Agradezco y valoro enormemente la extraordinaria relación que Banco Industrial e IFC han forjado”, expresó Luis Lara Grojec, CEO de Banco Industrial.

La operación, estructurada bajo el novedoso modelo “C/B Loan”, está compuesta por un préstamo subordinado de USD$100 millones otorgado por IFC y USD$750 millones obtenidos a través de la colocación de notas en los mercados de capital. Esta transacción es la primera con este tipo de estructura para deuda subordinada a nivel global

La colocación de la deuda subordinada (la mayor realizada por una institución financiera de Centroamérica) registró una demanda excepcional de los inversionistas, con órdenes que superaron los USD$2,800 millones.

“Esta transacción marca un nuevo precedente en nuestra historia al ser la emisión número 14 de Banco Industrial en los mercados de capitales internacionales. Es un reflejo de la solidez y la confianza que los inversionistas tienen en la institución y en Guatemala”, comentó Luis Fernando Prado Ortiz, Gerente de División Banca Corporativa e Internacional.

En el país existen cerca de 370 mil MIPYMES, que representan un 40% del PIB y un 77% del empleo total. Sin embargo, la limitada disponibilidad de crédito, que afecta desproporcionadamente a las mujeres, limita su competitividad y crecimiento.

“Estamos orgullosos de fortalecer nuestra alianza estratégica con Banco Industrial a través de una operación sin precedentes en el mercado. Este respaldo, que complementa numerosas iniciativas conjuntas durante los últimos años, dinamizará al sector de MIPYMES y contribuirá directamente a la generación de empleo en todo el país”, finalizó Sanaa Abouzaid, Directora de División de IFC para México y Centroamérica.