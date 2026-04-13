Vida empresarial
Una oportunidad de ganar muchos premios y sentirse campeones
DIANA lanza la gran promoción Meté gol y ganá con DIANA, en la que los consumidores podrán ganar miles de premios instantáneos y participar por un gran premio final: una Toyota Raize completamente nuevo.
La marca ha estado presente como el acompañante ideal de esos momentos únicos que el futbol da cada cuatro años, ya sea en casa, en el trabajo, en la calle o con amigos.
Esta gran promoción cuenta con grandes aliados, que se suman y que estarán entregando miles de premios a los guatemaltecos. DIANA agradece profundamente a Puma Energy, las tiendas de conveniencia Super7 y a Cofiño Stahl con la marca Toyota por su confianza.
“Con esta campaña buscamos estar aún más cerca de nuestros consumidores, creando experiencias memorables que conviertan lo cotidiano en algo extraordinario. Queremos fortalecer nuestra conexión emocional con las personas y ser el aliado perfecto en cada partido y cada celebración”, expresó Alejandra Ríos, Category Business Owner para DIANA.
La campaña Meté gol y ganá con DIANA, está cargada con premios como vales de gasolina en gasolineras PUMA, descuentos en tiendas de conveniencia Super7, mucho producto DIANA y por supuesto el gran premio, un carro Toyota RAIZE totalmente nuevo.
Además, para DIANA esta es una doble celebración ya que es la primera vez que, junto a una promoción masiva, lanza innovación de sabores inspirado en países que han sido relevantes en esta fiesta de fútbol: Bolitas sabor pizza, Tortillas sabor chimichurri, Yuca sabor asado y Tortillas sabor tacos al pastor.
Estas innovaciones estarán disponibles por tiempo limitado, invitando a los consumidores a disfrutar un recorrido de sabor mientras viven la emoción del fútbol. DIANA extiende la invitación a todos los guatemaltecos a sumarse a esta gran fiesta, participar, ganar y compartir la pasión del fútbol con amigos y familia. Para conocer todos los detalles de la promoción visita: www.promodiana.com.