Una promoción para cumplir el sueño de los aficionados del fútbol

El Banco del Desarrollo Rural (BANRURAL), junto a Visa, el socio oficial de tecnología de pagos de la Copa Mundial de la FIFA 26, abren la oportunidad de ganar uno de los 9 paquetes dobles todo incluido para la Copa Mundial de la FIFA 26 (4 partidos de fase de grupos,3 partidos de cuartos de final, 1 partido de semi final y 1 partido para la final).

Los titulares de tarjetas de crédito y débito Visa de BANRURAL, podrán participar por cada Q200 acumulados en compras en comercios nacionales, internacionales y tiendas en línea.

“En BANRURAL seguimos creando promociones que acerquen a nuestros clientes a sus sueños. Esta promoción combina la emoción del fútbol con los beneficios de nuestras tarjetas Visa BANRURAL, invitando a los guatemaltecos a disfrutar de nuevas experiencias con todos los gastos incluidos, gracias al uso responsable e inteligente de sus medios de pago”, manifestó Mónica Aldana, gerente de mercadeo de tarjetas de crédito de Banrural.

Cada ganador recibirá un paquete de premios completo que incluye: pasajes aéreos para él y un acompañante, traslados, alojamiento para dos personas en hotel 4 estrellas y entradas para partidos seleccionados totalmente gratis. Además, los tarjetahabientes Visa de BANRURAL que ganen el sorteo y asistan a la Copa Mundial de la FIFA 26 disfrutarán de experiencias exclusivas e inmersivas tanto dentro como fuera de los estadios, antes y después de los partidos, cortesía de Visa.

"Nuestra asociación de larga data con la FIFA nos ha permitido acercar uno de los eventos deportivos más esperados del mundo a nuestras comunidades y consumidores, garantizando al mismo tiempo pagos fluidos, seguros e innovadores durante todo el torneo. Dado que asistir a la Copa Mundial de la FIFA 26 sigue siendo un sueño para los aficionados del fútbol, en Visa estamos muy entusiasmados de asociarnos con BANRURAL para hacer realidad experiencias inolvidables como esta, un pequeño paso a la vez", dijo Juan Pablo Taylor, Visa country manager para Guatemala, Honduras y El Salvador.

Los sorteos de la promoción se llevarán en tres etapas:

El primer sorteo se realizará el 22 de diciembre del 2025 y se anunciará a los ganadores de 4 paquetes para la fase de grupos. El segundo será el 27 de enero del 2026 para los 3 paquetes para los cuartos de final. Y el en el último se anunciará a los ganadores de los paquetes para la semifinal y final, el cual se llevará a cabo el 27 de febrero 2026.

“Seguimos reafirmando nuestro posicionamiento como el Patrocinador oficial de la pasión del futbol en Guatemala. Esta promoción nos llena de emoción y estaremos llevándola cerca de nuestros clientes, con activaciones en centros comerciales y agencias, llegando a los 22 departamentos de nuestro país", comentó el Lic. Juan Luis Fonseca, gerente general de Banrural.

BANRURAL en conjunto con Visa, invitan a todos los guatemaltecos a participar y a vivir de cerca la magia del fútbol mundial, utilizando sus tarjetas Visa de BANRURAL en sus compras diarias. Así mismo a conocer más de la promoción en tarjetasbanrural.com y en las redes sociales del @CírculodeAmigosBanrural.