Una promoción para los apasionados por el futbol

Ahora la pasión por el fútbol se hará sentir en cada una de las estaciones de servicio de Puma Energy en Argentina, Paraguay y América Central, donde cada jornada de competencia estará acompañada de promociones exclusivas y beneficios especiales para que los fanáticos puedan vivir al máximo la emoción de los torneos continentales.

Y las promociones arrancan a través de la aplicación PUMA PRIS, en la cual el usuario tendrá la opción de comprar la pelota oficial de CONMEBOL LIBERTADORES y, además participar en el sorteo de tres viajes dobles, todo pagado, para asistir a la gran final en Lima, Perú.

“Con este lanzamiento, no solo agradecemos la fidelidad de nuestros clientes y el uso de la aplicación Puma Pris, sino que también renovamos nuestra apuesta por el deporte que nos une celebrando la pasión por el fútbol en cada estación, con cada carga”, mencionó Miguel Ángel Avendaño, Director Comercial de Puma Energy.

Para participar en el sorteo los clientes deben adquirir la pelota oficial de CONMEBOL, en las estaciones de servicio Puma Energy participantes a nivel nacional, mediante cualquiera de estas modalidades:

Pago total de Q.140

Pago combinado: 500 puntos Pris + Q100

Pago únicamente con puntos: 1,750 puntos Pris.

El sorteo se realizará el 6 de noviembre 2025, y participan todos los clientes que hayan comprado su pelota oficial en las estaciones de servicio Puma Energy participantes, en toda Guatemala.

"Queremos que nuestros clientes sientan que cada visita a Puma Energy los acerca a vivir la emoción del fútbol sudamericano. Esta promoción es una forma de agradecer su preferencia y compartir con ellos la pasión por el deporte, invitándolos a utilizar su aplicación Puma Pris para tener la oportunidad de poder vivir una experiencia deportiva, energizante y llena de alegría”, finalizó Andrea Rayo, Gerente de Mercadeo de Puma Energy.

Y para darle más alegría al viaje, Puma Energy Guatemala, tendrá a la leyenda del futbol nacional Juan Carlos “Pin” Plata y a unas de las figuras destacadas de la Selección Nacional, Óscar Santis, como embajadores de la marca, que acompañarán a los ganadores a vivir la experiencia de una final sudamericana.

“En CONMEBOL, el crecimiento del fútbol sudamericano es una misión que asumimos con pasión y responsabilidad. Por eso celebramos esta alianza con Puma Energy, una compañía que comparte nuestros valores de esfuerzo, cercanía y compromiso con la gente. Este acuerdo fortalece nuestras competiciones de clubes más importantes, como la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana”, expresó Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL.