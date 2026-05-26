Una respuesta a la creciente necesidad de protección y bienestar integral

Como referente en el mercado de seguros de personas, Aseguradora Rural continúa innovando al desarrollar modelos de distribución más cercanos al cliente. La alianza con SEARS, reconocida cadena de tiendas por departamento con presencia en Guatemala, representa un paso estratégico para integrar la oferta de seguro en los espacios cotidianos de las personas.

En el contexto actual del país, contar con un seguro se ha convertido en una herramienta clave para la estabilidad económica y el cuidado de la salud. Sin embargo, todavía existe una importante brecha en el acceso a estos servicios.

“Esta alianza representa una evolución en la forma en que acercamos nuestros productos, llevándonos al día a día de las personas en espacios de confianza y cercanía con el cliente. Agradezco a SEARS por su confianza en este proyecto y por su compromiso con la protección y bienestar de las personas, sumándose a esta visión de acercar soluciones accesibles a más familias”, manifestó José Guillermo López, Gerente general de Aseguradora Rural.

El seguro Salud y Bienestar revoluciona la experiencia tradicional de aseguramiento al integrar múltiples beneficios en un solo producto, enfocado no solo en la protección, sino también en la prevención y el acceso a servicios de salud.

Principales coberturas y beneficios:

Seguro de vida

Consultas médicas para el núcleo familiar

Acceso a precios preferenciales en laboratorios y exámenes médicos · Beneficios adicionales enfocados en salud y bienestar

Este producto está diseñado para brindar servicios médicos al núcleo familiar (cónyuge e hijos) y, en el caso de personas solteras, puede extender cobertura a los padres hasta los 80 años.

Oscar Chamalé, director de Negocios de Aseguradora Rural, da detalles de los planes de seguros. Foto Prensa Libre: Sergio Muñoz

Planes accesibles para todos:

Plan A: desde Q150.00 anuales

Plan B: desde Q288.00 anuales

Estos planes reflejan el compromiso de hacer del seguro una opción real y accesible para amplios sectores de la población.

Uno de los principales diferenciales de este lanzamiento es su innovador canal de comercialización: Los clientes podrán adquirir su seguro directamente en tiendas SEARS a través de un Kit de Seguro mediante un proceso fácil, rápido y sin complicaciones.

Este modelo permite:

Mayor cercanía con el cliente

Acceso inmediato en puntos de alta afluencia

Un proceso de contratación sencillo y ágil

“Hace varios meses atrás tuvimos una visión en formar y agrupar a tres actores claves del mercado, SEARS dando su acceso directo a millones de clientes, Aseguradora Rural con su capacidad técnica de misión de póliza, solidad regulatoria y experiencia de productos de seguros accesibles; e IHRM corredores de seguros con su gestión comercial, diseño de productos y experiencia en redistribución de seguros masivos. Esta alianza habilita un modelo de seguro directo desde el retail, haciendo la compra accesible, simple y asequible; algo único en el mercado guatemalteco”, manifestó Claudia Selosano, representante de In Hous Risk Manager de IHRM.

Puntos de venta SEARS:

SEARS Miraflores

SEARS Interplaza Xela

Con este lanzamiento, Aseguradora Rural y SEARS reafirman su compromiso de transformar el acceso al aseguramiento en Guatemala, acercando soluciones innovadoras que promueven la prevención, el bienestar y la tranquilidad integral de las familias.

"Salud y Bienestar" no es solo un seguro, es una nueva forma de cuidar lo más importante: la vida y la salud de las personas.