Una respuesta a un mercado que demanda vehículos más funcionales

La Suzuki Across Hybrid incorpora un sistema híbrido con una motorización de 1.5 litros gasolina con 103 HP y 138 NM que permite optimizar el consumo de combustible sin sacrificar desempeño, adaptándose a las necesidades de conducción actuales, cuenta además con un interior diseñado para brindar comodidad y versatilidad.

Integra también un sistema de tracción ALLGRIP 4x4, que mejora la estabilidad y el control en distintos tipos de terreno, brindando mayor seguridad y confianza en cada recorrido.

“Suzuki es una marca que ha construido su presencia en Guatemala a lo largo de más de 50 años, acompañando a miles de familias y negocios en su día a día, consolidándose como una opción confiable basada en eficiencia, durabilidad y valor real”, comentó Leslie González, Gerente de Mercadeo.

El nuevo modelo incorpora un completo sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) que incluye frenado automático de emergencia, sensor de detección de peatones, monitor de punto ciego, asistente de mantenimiento de carril, cámaras 360°, y control de crucero adaptativo. Adicional para mayor seguridad cuenta con 6 bolsas de aire, elevando así los estándares de protección para el conductor y sus pasajeros.

“La Suzuki Across Hybrid destaca por integrar en una sola propuesta eficiencia, seguridad y confort, adaptándose a distintos escenarios de uso, tanto para la ciudad, la aventura y la familia”, indicó la Licda. Carolina Berger, Gerente de Ventas.

A nivel de equipamiento, ofrece pantalla táctil de 10.1 pulgadas con conectividad inalámbrica, sunroof panorámico, asientos con piel de fábrica y delanteros con ventilación, aros de lujo, luz interior ambiental y baúl eléctrico con sensor de pie.

Evolución

Suzuki continúa fortaleciendo la experiencia del cliente en el país, con espacios diseñados para ofrecer una atención más cercana, moderna y alineada a los estándares de la marca, como su agencia en Vía Majadas.

Además del producto, Suzuki refuerza el respaldo que acompaña a la marca en Guatemala a través de una red integral de servicio, que incluye talleres certificados, técnicos especializados, servicio móvil y disponibilidad de repuestos y accesorios originales, garantizando el desempeño y la continuidad del vehículo en el tiempo.

“Suzuki ha construido su trayectoria sobre principios de eficiencia, durabilidad y valor real. Hoy continuamos ese compromiso con propuestas que responden a las necesidades actuales de movilidad”, expresó Naoki Hirooka San, Gerente del Departamento de Automóviles para Latinoamérica de Suzuki Motor Corporation.