Una tienda modelo en sostenibilidad llega a San Cristóbal

Para tener una nueva experiencia de compra innovadora y accesible para sus clientes, llega a San Cristóbal, con la apertura de la nueva tienda número 12 de Walmart en formato Supercenter, con un diseño innovador de tres niveles: un nivel de tienda y dos de parqueo.

Representantes de Walmart Guatemala y Walmart México y Centroamérica, hacen el corte de la cinta. Foto Prensa Libre: Juan Diego González

Walmart San Cristóbal está ubicada en la 3ª Calle, Boulevard Principal, San Cristóbal 7-71, Sector A-1, zona 8, Mixco, Guatemala, en una construcción de más de 16,800 m², incluyendo la nave principal y áreas complementarias, con 210 espacios disponibles para automóviles, entre ellos 18 para personas con discapacidad, 6 para mujeres embarazadas, 50 para motocicletas, 8 espacios Pick Up y 3 plazas para furgones, brindando comodidad y facilidad de acceso a todos los clientes.

Además, Walmart San Cristóbal dispone de diversas áreas de servicio como snack corner, despacho de panadería, farmacia, atención al cliente, paquetería, bodega y cuartos fríos para almacenamiento de productos frescos. El diseño contempla un sistema de flujo vehicular eficiente, con dos accesos y dos salidas, garantizando comodidad al llegar y salir del lugar, y asegurando una experiencia agradable para todos los visitantes.

“Estamos emocionados de abrir las puertas de esta nueva tienda Walmart en San Cristóbal, que representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. Con su innovador diseño de tres niveles y un fuerte enfoque en la sostenibilidad, hemos logrado crear un espacio cómodo y moderno para las compras, al mismo tiempo que minimizamos nuestro impacto ambiental. Esto reafirma nuestro compromiso con el bienestar de las familias de la localidad y con el futuro de nuestra operación en el país”, comentó Bárbara Viñals, Directora de Superformatos de CAM.

Compromiso con la sostenibilidad

Esta tienda refleja el compromiso de Walmart con la sostenibilidad, integrando diversas iniciativas que optimizan el uso de recursos y promueven la eficiencia energética. Entre ellas destacan:

  • Iluminación LED para reducir el consumo eléctrico
  • Sistema fotovoltaico con 655 paneles solares para generar energía renovable
  • Planta de tratamiento de aguas residuales aeróbica
  • Sistema de ahorro de agua para maximizar su uso
  • Planta de emergencia de 500 kW para asegurar el funcionamiento ininterrumpido en caso de cortes de energía

La apertura de esta nueva tienda no solo beneficiará a los clientes, sino que también tendrá un impacto positivo en la economía local. Ha generado más de 100 empleos directos y otros 100 empleos indirectos, impulsando el desarrollo económico de la región. Además, permitirá acercarse a los vecinos de Mixco, ofreciendo cientos de productos en un solo lugar.

Inauguración Sostenibilidad Supermercados Vida Empresarial Walmart de México y Centroamérica 
