Una visión compartida para transformar el turismo nacional

El documento fue co-creado por la ciudadanía con la facilitación del INGUAT y el acompañamiento técnico de ONU Turismo, con más de 2 mil participantes en los 22 departamentos del país, representantes de comunidades, autoridades ancestrales emprendedores, cámaras empresariales, asociaciones, colectivos, academia e instituciones gubernamentales.

El PMTS define un mapa de ruta para su implementación, con objetivos medibles indicadores de impacto y un enfoque de mejora continua. Se estructura en cuatro estrategias principales:

Gobernanza Turística, que fortalece la coordinación institucional, la descentralización y la participación ciudadana.

Desarrollo de la oferta turística, orientado a mejorar la conectividad, promover la inversión sostenible y profesionalizar al sector

Sostenibilidad turística, eje transversal que promueve la conservación del patrimonio natural y cultural, la inclusión social y la educación ambiental.

Mercadeo turístico, que posiciona a Guatemala como un destino auténtico, competitivo y sostenible en los mercados nacionales e internacionales.

“El Plan Maestro representa una visión renovada y una forma distinta de construir el futuro del turismo, con participación amplia, transparencia y compromiso real hacia un desarrollo sostenible, participativo y competitivo. Las estrategias aquí presentadas integran las visiones de quienes viven, trabajan y sostienen el turismo día a día en sus territorios. El turismo tiene la capacidad de mejorar vidas, dinamizar economías rurales y proyectar al mundo la riqueza cultural y natural de Guatemala”, destacó Harris Whitbeck, director general del INGUAT.

El plan está compuesto por 4 estrategias,17 lineamientos y 103 acciones, un instrumento vivo, flexible y construido de manera colaborativa, que incorpora 12 metas estratégicas a corto, mediano y largo plazo. Cuenta asimismo con un sistema de monitoreo que incluye 81 indicadores de seguimiento y 36 indicadores de impacto.

“El Plan representa una apuesta nacional por un turismo sostenible y competitivo. La gobernanza, la financiación público-privada, la toma de decisiones basada en datos y la cooperación entre todos los actores del ecosistema turístico es crucial para avanzar hacia la visión proyectada al 2036”, manifestó Verónica Pinilla, especialista senior de Proyectos de Cooperación de ONU Turismo y coordinadora del proyecto entre INGUAT y ONU Turismo.

Gustavo Santos, director regional para las Américas de ONU Turismo, aplaudió la creación del PMTS destacando que es “una herramienta vital para impulsar el desarrollo sostenible y competitivo del turismo en Guatemala, en consonancia con los desafíos y oportunidades nacionales e internacionales. Guatemala, con su extraordinaria riqueza natural y cultural, tiene un potencial único en la región, y este proceso de planificación participativo y de construcción colectiva la coloca a la vanguardia de las Américas”.

Añadió que "la integración de las visiones del sector público, privado, académico y comunitario es muestra de un sector sólido y comprometido, cuyo trabajo conjunto ha hecho posible este nuevo Plan Maestro para el país",

EI INGUAT reafirma su compromiso de liderar la puesta en marcha del Plan Maestro de Turismo Sostenible con eficiencia. Un plan que pertenece a los sectores involucrados y que refleja las voces, necesidades y aspiraciones de quienes participaron en su elaboración. Porque un plan cobra vida, cuando todos nos convertimos en protagonistas de su implementación.

Jaime Mayaki, director de Desarrollo Internacional y Cooperación de ONU Turismo, resaltó la relevancia del proyecto de cooperación y su carácter pionero al abarcar "desde la evaluación integral del Plan Maestro 2015-2025 hasta la formulación del nuevo Plan". Destacó que se trata de un "proceso cocreativo y orientado al futuro que contó con la participación de más 2.000 personas".

Explicó también, que el nuevo instrumento constituye “una hoja de ruta de diez años que cuenta con una estrategia detallada para los primeros tres años de implementación y un sólido sistema de monitoreo y evaluación que permitirá medir avances e impactos”. Finalizó su intervención agradeciendo al gobierno de Guatemala y al INGUAT, y reafirmó el compromiso de ONU Turismo de “apoyar a Guatemala en la implementación del Plan Maestro para la construcción de un turismo más sostenible, competitivo e inclusivo”.