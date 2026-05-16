Una visión contemporánea del estilo de vida y la infancia

Hive Atelier es un proyecto familiar liderado por mujeres con una fuerte sensibilidad estética, visión empresarial y atención al detalle, ubicada en la 5ª avenida 12-78, atenderá los lunes con cita, martes a viernes de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde; y sábado y domingo de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Miele está dirigida a mujeres sofisticadas y detallistas que valoran el diseño, la calidad y el arte de recibir en casa. Mujeres atraídas por el quiet luxury, que buscan elevar su día a día con piezas atemporales, personalizables y cargadas de intención. Titi & Tilo, por su parte, se dirige a madres y familias que valoran lo clásico reinterpretado con frescura prendas delicadas, elegantes y de alta calidad para niños, con un enfoque en tradición y atemporalidad.

La historia de Hive Atelier nace del legado y la experiencia de Ena Magaña, diseñadora formada en Parsons School of Design en Nueva York, que ha dedicado más de 35 años al diseño de ropa infantil para ocasiones especiales. De ahí, surge Titi & Tilo, la marca infantil de la Atelier, como un proyecto familiar inspirado en la infancia, los recuerdos y la delicadeza de las piezas hechas a mano.

“El origen de todo está en una conexión profunda con los detalles y la tradición, pero también en el deseo de crear piezas con significado, que se vuelvan parte de las historias familiares. Desde una prenda especial para un niño hasta una mesa puesta con intención, creemos en objetos que acompañan momentos importantes”, comparte Magaña.

Junto a Ena, está su hermana Sonia, que agrega su experiencia en mercadeo, estrategia y dirección; y luego está Sofía Miranda, hija de Ena, quien lidera el diseño y desarrollo de Miele, una marca que nace en 2021 con un legado donde cada puntada cuenta una historia; y un año más tardes, se suma Miele Baby, la línea de accesorios para bebé y nursery que conserva la misma sensibilidad por los materiales, las texturas y el detalle.

“El equipo, los materiales y la manera en que diseñamos responden a una misma premisa: crear piezas honestas, duraderas y emocionales. No se trata solo de productos, sino de objetos que acompañan recuerdos”, señala Sonia.

Las marcas se distinguen por el uso de materiales premium como lino de alta calidad y telas cuidadosamente seleccionadas. En Miele Baby se utiliza piqué español, forros suaves como terry y fleece, priorizando siempre durabilidad, textura y delicadeza al tacto. La posibilidad de personalización con iniciales, logos o diseños especiales refuerza el carácter único de cada pieza.

Hive Atelier tendrá próximas novedades como: nuevas colecciones, experiencias de marca, eventos y mesas curadas, talleres, pop-ups, expansión digital, personalización y nuevas categorías dentro del hogar y lifestyle.

Además de la tienda física, los clientes pueden comprar en línea a través de Instagram y Facebook: @miele_lifestyle | @miele_baby | @titiandtilo, vía mensaje directo, o por teléfono/WhatsApp al +502 3995-7751.