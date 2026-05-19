Unicomer revoluciona en el mercado guatemalteco

Esta nueva plataforma no solo busca la inmediatez, sino que transforma el teléfono celular en una tienda completa y una opción de compra al crédito, disponible los 365 días del año. Con este lanzamiento, Unicomer da un giro a la omnicanalidad comercial en Guatemala, ofreciendo una conveniente forma de adquirir todo para el hogar, electrónicos y más.

Este innovador servicio se suma a la sólida infraestructura de la empresa que, además de contar con ubicaciones físicas en todo el país, ya ofrece atención especializada mediante sus páginas web y atención telefónica. Ahora, el ecosistema se fortalece con la implementación de la atención vía WhatsApp, para que el cliente elija el canal de su preferencia con una experiencia sencilla, práctica y segura.

"Nuestro objetivo es eliminar las complicaciones. Queremos que nuestros clientes tengan toda la tienda al alcance de su mano, con la confianza de que cada transacción es segura y la respuesta es prácticamente inmediata", destacó Juan Manuel de León, Gerente de Mercadeo de Unicomer de Guatemala.

Rapidez, Comodidad y Seguridad: El Triple Compromiso

Conscientes de que el tiempo es el recurso más valioso de sus clientes, Unicomer ha diseñado una interfaz de atención humana y digital, por medio de WhatsApp, que garantiza: