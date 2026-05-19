Vida Empresarial
Unicomer revoluciona en el mercado guatemalteco
Unicomer de Guatemala y sus cadenas líderes (La Curacao, Almacenes Tropigas, RadioShack y Ópticas La Curacao) innovan en la atención al cliente en el país al habilitar su ecosistema de compras y servicios financieros directamente a través de WhatsApp.
Esta nueva plataforma no solo busca la inmediatez, sino que transforma el teléfono celular en una tienda completa y una opción de compra al crédito, disponible los 365 días del año. Con este lanzamiento, Unicomer da un giro a la omnicanalidad comercial en Guatemala, ofreciendo una conveniente forma de adquirir todo para el hogar, electrónicos y más.
Este innovador servicio se suma a la sólida infraestructura de la empresa que, además de contar con ubicaciones físicas en todo el país, ya ofrece atención especializada mediante sus páginas web y atención telefónica. Ahora, el ecosistema se fortalece con la implementación de la atención vía WhatsApp, para que el cliente elija el canal de su preferencia con una experiencia sencilla, práctica y segura.
"Nuestro objetivo es eliminar las complicaciones. Queremos que nuestros clientes tengan toda la tienda al alcance de su mano, con la confianza de que cada transacción es segura y la respuesta es prácticamente inmediata", destacó Juan Manuel de León, Gerente de Mercadeo de Unicomer de Guatemala.
Rapidez, Comodidad y Seguridad: El Triple Compromiso
Conscientes de que el tiempo es el recurso más valioso de sus clientes, Unicomer ha diseñado una interfaz de atención humana y digital, por medio de WhatsApp, que garantiza:
- Transacciones Seguras: Protocolos de seguridad de alto nivel para el resguardo de información y documentos. Opción de compra AL CRÉDITO, con beneficios adicionales.
- Gestión Personalizada: Asesoría real para consultas y selección de productos.