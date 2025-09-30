Validan el aporte brindado al país y a toda la región centroamericana

Este premio es considerado un referente importante que reconoce a las empresas socias que con su labor destacan en el tema de invención, ideas disruptivas y soluciones de alto impacto, sirviendo esto como ejemplo y parámetro para el resto del sector, al ser un incentivo de implementación.

De los premios que se entregan anualmente, siendo el del Emprendedor y del Industrial Distinguido, Claro obtuvo el del Gran Empresa en Innovación, una nueva categoría que se abre este año, con la cual reafirma su compromiso de contribuir a mejorar los procesos de producción, suministro y distribución de productos y servicios, en todos los giros de negocio, favoreciendo la economía de las empresas, que son las que inyectan considerables flujos de capital al crecimiento y la sostenibilidad del país.

“Nos sentimos muy honrados de haber sido elegidos, evaluados y seleccionados con este reconocimiento que representa el soporte de más de 20 años de trabajo en el campo de la tecnología, en donde nuestra búsqueda es equiparar a los clientes con herramientas que les permitan optimizar sus productos y servicios, así como su comunicación efectiva”, expresó José Puente, Director Regional de Servicios de Valor Agregado de Claro.

La empresa se destacó en los servicios de Claro Media: con Estudios de Analítica de Movilidad basada en grandes volúmenes de datos, una nueva unidad de negocios de Claro, que brinda a las empresas de todos los sectores, nacionales y de la región, un abanico de herramientas tecnológicas de última generación, que hacen posible optimizar sus operaciones y hacerlas crecer, al brindarles estudios e información objetiva y veraz, basados en ciencia de datos.

Estas plataformas digitales están dirigidas por expertos, certificados internacionalmente en análisis de datos, machine learning e inteligencia artificial. A través de estos servicios y empleando plataformas especializadas para análisis del negocio basado en datos, Claro entrega a sus clientes información precisa y de alto impacto para la toma de decisiones.

Un ejemplo es contar con la data necesaria para determinar la mejor ubicación de una nueva tienda o sucursal, reforzar su imagen, comunicar un mensaje, ofrecer productos o brindar información específica de sus servicios, ayudándoles así a tomar decisiones más acertadas, optimizar sus recursos y mejorar su estrategia de negocio.

“Este premio se convierte en un incentivo más para continuar con el objetivo de consolidarnos como un agente de cambio al proporcionar servicios de conectividad y alta tecnología, preservando nuestro liderazgo en la industria de las telecomunicaciones en la región, reafirmando nuestro compromiso de aportar al crecimiento económico del país, a conectar personas y contribuir a lograr un mundo más próspero para todos”, finalizó Puente.