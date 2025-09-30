Vida Empresarial
Validan el aporte brindado al país y a toda la región centroamericana
Claro Guatemala recibe el más grande galardón en la categoría Innovación, en la sexta edición del Premio Industrial 2025, realizado por Cámara de Industria de Guatemala, en un evento donde se reconoce a las empresas socias que a través de su trabajo y dedicación destacan en sus respectivos sectores, impulsando así el progreso y desarrollo de Guatemala.
Este premio es considerado un referente importante que reconoce a las empresas socias que con su labor destacan en el tema de invención, ideas disruptivas y soluciones de alto impacto, sirviendo esto como ejemplo y parámetro para el resto del sector, al ser un incentivo de implementación.
De los premios que se entregan anualmente, siendo el del Emprendedor y del Industrial Distinguido, Claro obtuvo el del Gran Empresa en Innovación, una nueva categoría que se abre este año, con la cual reafirma su compromiso de contribuir a mejorar los procesos de producción, suministro y distribución de productos y servicios, en todos los giros de negocio, favoreciendo la economía de las empresas, que son las que inyectan considerables flujos de capital al crecimiento y la sostenibilidad del país.
“Nos sentimos muy honrados de haber sido elegidos, evaluados y seleccionados con este reconocimiento que representa el soporte de más de 20 años de trabajo en el campo de la tecnología, en donde nuestra búsqueda es equiparar a los clientes con herramientas que les permitan optimizar sus productos y servicios, así como su comunicación efectiva”, expresó José Puente, Director Regional de Servicios de Valor Agregado de Claro.
La empresa se destacó en los servicios de Claro Media: con Estudios de Analítica de Movilidad basada en grandes volúmenes de datos, una nueva unidad de negocios de Claro, que brinda a las empresas de todos los sectores, nacionales y de la región, un abanico de herramientas tecnológicas de última generación, que hacen posible optimizar sus operaciones y hacerlas crecer, al brindarles estudios e información objetiva y veraz, basados en ciencia de datos.
Estas plataformas digitales están dirigidas por expertos, certificados internacionalmente en análisis de datos, machine learning e inteligencia artificial. A través de estos servicios y empleando plataformas especializadas para análisis del negocio basado en datos, Claro entrega a sus clientes información precisa y de alto impacto para la toma de decisiones.
Un ejemplo es contar con la data necesaria para determinar la mejor ubicación de una nueva tienda o sucursal, reforzar su imagen, comunicar un mensaje, ofrecer productos o brindar información específica de sus servicios, ayudándoles así a tomar decisiones más acertadas, optimizar sus recursos y mejorar su estrategia de negocio.
“Este premio se convierte en un incentivo más para continuar con el objetivo de consolidarnos como un agente de cambio al proporcionar servicios de conectividad y alta tecnología, preservando nuestro liderazgo en la industria de las telecomunicaciones en la región, reafirmando nuestro compromiso de aportar al crecimiento económico del país, a conectar personas y contribuir a lograr un mundo más próspero para todos”, finalizó Puente.