Visibilizar, inspirar y fortalecer el liderazgo de mujeres empresarias

La iniciativa refleja la convicción de Banco Industrial de que el liderazgo de las empresarias es clave para el desarrollo económico y social de Guatemala. Con Empresarias por Guate se reafirmó el compromiso de acompañar, visibilizar y brindar herramientas a las empresarias guatemaltecas, reconociendo su aporte a la transformación del país.

“Empresarias Por Guate nació con el propósito de crear un espacio para inspirar y reconocer el liderazgo de quienes están transformando el panorama empresarial del país. En esta edición hacemos un llamado para diseñar el futuro empresarial, este evento celebra a las empresarias que no solo hacen crecer sus negocios, sino que también generan impacto, creando oportunidades y lideran con propósito”, expresó Ana María Pineda, Analista de Marketing de Banca Empresarial.

El programa incluyó intervenciones de invitadas especiales como Sara Guerrero y Jennifer García, así como la participación de María José Paiz en el panel "Diseñando el futuro empresarial".

Asimismo, se contó con la participación del Subgerente de Banca Empresarial, José Figueroa, quien reafirmó el compromiso de Banca Empresarial a través del acompañamiento con soluciones financieras para las empresarias.

“Esta es la tercera edición, creo que todavía estamos comenzando, queremos desde la Banca Empresarial de BI, brindarle todo el apoyo para asesorarlas, darle las herramientas y estandarización de procesos que necesitan para realizar sus sueños y para que puedan trazarse su línea”, manifestó Figueroa.

Esta iniciativa de Banco Industrial promueve espacios de formación, visibilidad y conexión para empresarias, en un entorno que impulsa la colaboración y el crecimiento sostenible del país.