Vive la gran fiesta del mundial en tierras mexicanas

Esta es una iniciativa que busca premiar la lealtad de sus clientes con una experiencia única: vivir el evento deportivo más grande celebrado cada cuatro años.

La promoción está abierta hasta el 6 de mayo 2026. El paquete ganador incluye pasajes aéreos de ida y vuelta desde Guatemala a México, alojamiento en hotel, alimentación, traslados internos y entrada a uno de los partidos de la fase de eliminatorias en México, todo incluido, sin costo adicional para los ganadores.

“El deporte nos une como ninguna otra cosa. Esta promoción nace de ese espíritu compartido, queremos que guatemaltecos puedan vivir la magia de este evento, como parte de la familia Holcim”, manifestó Lucia Astorga, Head de ventas integrales Holcim Guatemala.

La mecánica es sencilla y 100% digital, al comprar productos participantes de Holcim (Cemento Fuerte y/o Super Resistente).

Ingresa a: nosuneunmismosueno.com, registra tus datos y registra tu factura de compra de Holcim Fuerte o Holcim Súper Resistente.

Participa: Completa la trivia disponible en la plataforma.

¡Gana!: El participante con mayor puntaje será declarado ganador. En caso de empate, ganará quien haya respondido en menor tiempo.

Esta promoción refleja el espíritu de Holcim en Guatemala, una empresa que además de proveer materiales de construcción de alta calidad a través de su red de ferreterías Disensa, invierte en las personas y en los momentos que las unen. La promoción “Nos une un mismo sueño” es una muestra tangible de ese compromiso con las comunidades guatemaltecas.

La promoción también llega a los vendedores de mostrador y al canal ferretero, reafirmando el vínculo de Holcim con toda su cadena de valor: desde el distribuidor hasta el usuario final que sueña con transformar su hogar.

“Disensa es el puente que une la innovación de Holcim con las familias guatemaltecas. Queremos que cada cliente sienta que cuenta con un aliado experto a la vuelta de la esquina", finalizó Rodrigo España, Head de Disensa.